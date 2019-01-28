ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

على الناس أن يتجاهلوك يا عزيزي، لأن اليوم لا يستطيع أحد أن يتكلم معك، في فترة الظهيرة يتراكم العمل لديك بشكل مخيف، لأنك لا تفكر في إنهائه، وليس لديك الرغبة بفعل أي شيء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

كثير من الأمور والتحديات قد تواجهك اليوم، لكنك تبدع فيما تفعله والنجاح يكون حليفك، ومن المؤكد أن الحظ ما يزال يدعمك منذ أمس. في فترة ما بعد الظهر تتعرض لكلام من قبل شخص في العمل يجعلك عصبيا، لكن تهدأ أمورك سريعا والمساء جيد للتفرغ للعائلة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

تابع تقدمك يا مولود الأسد، فالكل يدعمك وبخاصة شخصيتك وكلامك المعسول. حاول أن تكون أكثر دبلوماسية في الصباح، وبخاصة مع زميل لك سيستفزك، فلا تخرب عليك هذا اليوم الجيد.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عليك بتمرير هذا اليوم يا عزيزي السرطان، فأنت ما تزال في الدوامة والتعب الذي شعرت به منذ أمس ما يزال مستمرا. حاول الانتهاء من أعمالك ولا تؤجل، لأن الأعين عليك اليوم وقد تلقى بعض الانتقادات.

الأسد 23 تموز - 22 آب

تابع تقدمك يا مولود الأسد، فالكل يدعمك وبخاصة شخصيتك وكلامك المعسول. حاول أن تكون أكثر دبلوماسية في الصباح، وبخاصة مع زميل لك سيستفزك، فلا تخرب عليك هذا اليوم الجيد.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

تستيقظ مبكرا ونشيطا، وتتدخل بالجميع من حولك وعلى سبيل المزاح، فأنت مبتسم ولا تعرف لماذا، ولكن قد يكون الجواب أن هناك تقدما في الأعمال، والحالة العاطفية مستقرة، في فترة ما بعد الظهر يصلك خبر من بعيد، وتكثر اتصالاتك وكلامك فاحذر من الكلام الزائد.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

أوضاعك ما تزال بحاجة إلى ترتيب، فأنت في عجقة من أمرك، وقد يلاحظ ذلك على مكتبك أيضا من كثرة الأوراق والأعمال المعلقة. الأخبار التي لا تسر ما تزال في طريقها إليك في فترة ما بعد الظهر.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

العمل هو ما تفكر به يا عزيزي العقرب، فأنت لديك الكثير منه في صباح اليوم، ولا تدري كيف ستنهيه. لكن مع كل هذا أمورك جيدة جدا والحظ قد يبدي تعاطفه معك قليلا، ليسمعك بعض الأخبار الجيدة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

نهار جيد يا مولود القوس، فكل الأمور تسير لصالحك، لكن خبرا تسمعه في الصباح قد يغير مزاجك لفترة قصيرة، ويجعلك تعيد حساباتك، وقد يخص علاقاتك الشخصية. أما في فترة ما بعد الظهر، فالأمور تعود إلى وضعها الطبيعي، وبخاصة أن أعمالك تسير على ما يرام مع بعض التأخير.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

أنت ما تزال في صدارة الأبراج يا صديقي الجدي، فقوة شخصيتك وسيطرتك على الأمور حولك تجعلانك في المقدمة بأعمالك. يوم جيد للمبادرة والقرارات وأيضا للبيع والشراء. أما في فترة ما بعد الظهر فقد تحدث مشكلة معك على الصعيد العاطفي، فحاول أن تهدئ الوضع، وبخاصة إذا كان الشريك من برج الدلو أو السرطان.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

يلزمك فترة طويلة لتصحو من النوم، فأنت طوال النهار تفكر بالرجوع إلى سريرك، يوم ممل ويتابع مسلسل المشاكل الذي يعرض جزؤه الثاني اليوم، لا تتعب نفسك وخذ الأمور بسهولة، لأن الكثير من الأحداث المتضاربة قد ترافقك طول اليوم.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

أنت حساس جدا وعاطفي إلى أقصى درجة فأي كلمة ليست في محلها تجرحك. يوم هادئ جدا على صعيد العمل، وقد لا تلاحظ أي شيء جديد، وقد تضغط عليك الأعمال في فترة الظهيرة لفترة قصيرة.

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