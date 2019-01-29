ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، أسرع قبل أن تدق ساعة الحسم، فصباحك يجعلك تُسيّر جميع أعمالك بسهولة ويسر، ولن يكون هنالك أي منغصات تذكر، لكن بحلول فترة المساء تشعر بمزاجك يختلف وتضيق الدنيا في عينيك والكآبة قد تأخذ حيزا كبيرا من وقتك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، من المؤكد أنك تفهم ما أقول، فبعد أيام ضاغطة تهدأ الأمور، ولكن عليك بمجاراة ما تبقى من الضغوطات خلال هذا النهار، انتبه إلى كلامك الكثير في فترة ما بعد الظهر، كي لا يوقعك في مطبات أنت في غنى عنها.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، احم نفسك ولا تكن غير مكترث بالأمور التي تحدث حولك، لأن اليوم مهم على الصعيد العملي، وقد يكون لديك بعض الفرص المهمة، يوم عملي جيد، لكنه قد يتوتر في فترة بعد الظهر، حيث تكثر المشاكل حولك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يوم ضاغط منذ الصباح يا صديقي السرطان، فأنت تسعى جاهدا إلى إنهاء أعمالك المتراكمة منذ الأسبوع الماضي. لكن في فترة ما بعد الظهر تنتهي معاناتك ويخف الضغط عليك، لكي تدخل مساء ولا أجمل من البرامج والأحداث التي قد تسرك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، قاربت الأوقات الصعبة على الانتهاء، فلا تفقد عصبيتك وحافظ على هدوئك الذي يغيظ أعداءك، فعند حلول فترة المساء تصبح إنسانًا آخر بنظر الجميع ويرجع حبك للمرح والتسلية ليسيطر على الساحة، أمسية لطيفة بانتظارك في المساء.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، خلال النهار تكون الأجواء جيدة، هنالك الكثير من الأعمال تنتظرك، لكنك تبلي بلاء حسنا في كل ما تفعل، أما إذا كنت في البيت، فهنالك الكثير من الأعمال البيتية، في فترة المساء قد يتغير مزاجك وتصيبك الكآبة، كما عليك الانتباه على صحتك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يوم فيه كثير من الاختلاف، فالصباح يختلف كلياً عن وضعك في المساء، فالصباح يكون مشرقا لديك مع بعض الحظ المتبقي منذ الأيام الماضية، اترك عصبيتك جانبا عند الظهيرة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، من قمة الضياع إلى قمة النجاح فستمضي صبيحة هذا اليوم تعبا تائها لا تعرف ماذا تريد، كما أن الضوجان لديك سيصل إلى أعلى مستوياته بدون سبب، لكن في فترة ما بعد الظهر والمساء تتغير الأمور لصالحك وتبدأ فترة جيدة وتصفو الأجواء من حولك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، حاول أن تبقى هادئا قدر ما تستطيع وبخاصة أن الأعمال ستكون ضاغطة عليك من كافة النواحي والأشكال، وبخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد توترًا، أما في فترة ما بعد الظهر، فأن مزاجك يكون متقلباً وتتردد كثيرا باتخاذ أي قرار ولو كان صغيراً.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ما تزال كسولا والانتقادات لك ما تزال تهطل عليك منذ الصباح من رؤسائك في العمل، فحاول أن لا تؤجل أعمالك، بعض المشاكل قد تواجهك في الظهيرة لكنها قد تحل مع حلول المساء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، أمورك من جيد إلى أحسن مع تطور ملموس على كافة الجهات، لكن قد يواجهك في الصباح موقف لن يعجبك كثيراً وتضطر إلى تمشيته وفق ما يرضي غيرك، فترة ما بعد الظهر يكون تركيزك أكثر على وضعك المالي، الذي يعاني تدهوراً ملحوظاً.

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الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، الصبر على آخر ساعات المناضلة والضغط النفسي، فالعمل يكون متراكما في فترتي الصباح والظهيرة، لكن مع حلول الثامنة مساءًا تبدأ أمورك بالتحسن على مختلف المجالات، وبخاصة نفسيتك وعصبيتك.

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