ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 11 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 11 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 11 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 11 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

مهنياً:حاول أن تخصص اليوم للتركيز عن عمل واحد كي لا تشتت نفسك.

عاطفياً:حاول أن تشارك من تحب اهتماماتك.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

مهنياً:تشعر أن لا أحد يقدر تعبك في الشركة اصبر فقريباً ستحصل على مرادك.

عاطفياً:حاول أن تعيد علاقتك مع من تحب.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

مهنياً:لا تتردد و قم بعرض اقتراحاتك و كن اكثر ثقة بنفسك.

عاطفياً:لا تفرض آرائك على الحبيب واستمع إلى وجهة نظره.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

مهنياً:حاول أن تكمل المشوار الذي خططت له ولا تنهار أمام اول صعوبة تواجهك.

عاطفياً:تمر هذه الفترة بظروف عاطفية صعبة اصبر قليلاً.

الأسد 23 تموز – 22 آب

مهنياً:عليك أن تقبل التغيرات الجديدة في مجال عملك فقد تكون لصالحك.

عاطفياً:بادر أنت بالاعتذار لمن تحب.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

مهنياً:عليك ان تتخذ اليوم قرارات حاسمة في العمل كن مستعدا لها

عاطفياً:تعيش فترة مميزة مع الحبيب .

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

مهنياً:حاول أن تختصر الوقت اليوم و أن تنجز اعمالك بموعدها

عاطفياً:عليك أن تتصرف بسرعة قبل أن تخسر قلب من تحب.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

مهنياً:لديك قدرة كبيرة على تحمل ضغوطات العمل ثابر على هذا الطريق.

عاطفياً:لا تخفي مشاعرك اكثر من هذا وأخبر من تحب بمشاعرك.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

مهنياً:حاول أن تكون أكثر منطقية في طرح أفكارك وإثبات وجهة نظرك.

عاطفياً:عليك أن تحافظ على كرامتك في علاقتك مع الشريك.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

مهنياً:تنقصك السيولة في تنفيذ المشروع الذى طالما حلمت به حاول أن تجد حلاً مناسباً.

عاطفياً:ناقش مشاكلك مع الحبيب ولا تتصرف بطيش.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

مهنياً:أحدهم يعرض عليك فرصة لتثبت جدارتك في العمل لا تتهاون بها.

عاطفياً:علاقتك العاطفية مع الشريك في تحسن مستمر.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

مهنياً:حاول ان تكون اكثر تنظيما في عملك كي تتفادي اي وقوع في الخطأ

عاطفياً:تشعر انك لا تتصرف بطبيعتك مع من تحب تخلص من هذا الشعور.

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