ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 11 مارس/آذار 2019؟
توقعات الأبراج اليوم الإثنين 11 مارس/آذار 2019(shutterstock)
اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 11 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 11 مارس/آذار 2019:
الحمل 21 آذار – 20 نيسان
مهنياً:حاول أن تخصص اليوم للتركيز عن عمل واحد كي لا تشتت نفسك.
عاطفياً:حاول أن تشارك من تحب اهتماماتك.
الثور 21 نيسان- 20 أيار
مهنياً:تشعر أن لا أحد يقدر تعبك في الشركة اصبر فقريباً ستحصل على مرادك.
عاطفياً:حاول أن تعيد علاقتك مع من تحب.
الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران
مهنياً:لا تتردد و قم بعرض اقتراحاتك و كن اكثر ثقة بنفسك.
عاطفياً:لا تفرض آرائك على الحبيب واستمع إلى وجهة نظره.
السرطان 22 حزيران –22 تموز
مهنياً:حاول أن تكمل المشوار الذي خططت له ولا تنهار أمام اول صعوبة تواجهك.
عاطفياً:تمر هذه الفترة بظروف عاطفية صعبة اصبر قليلاً.
الأسد 23 تموز – 22 آب
مهنياً:عليك أن تقبل التغيرات الجديدة في مجال عملك فقد تكون لصالحك.
عاطفياً:بادر أنت بالاعتذار لمن تحب.
العذراء 23 آب ـ 22 أيلول
مهنياً:عليك ان تتخذ اليوم قرارات حاسمة في العمل كن مستعدا لها
عاطفياً:تعيش فترة مميزة مع الحبيب .
الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول
مهنياً:حاول أن تختصر الوقت اليوم و أن تنجز اعمالك بموعدها
عاطفياً:عليك أن تتصرف بسرعة قبل أن تخسر قلب من تحب.
العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني
مهنياً:لديك قدرة كبيرة على تحمل ضغوطات العمل ثابر على هذا الطريق.
عاطفياً:لا تخفي مشاعرك اكثر من هذا وأخبر من تحب بمشاعرك.
القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول
مهنياً:حاول أن تكون أكثر منطقية في طرح أفكارك وإثبات وجهة نظرك.
عاطفياً:عليك أن تحافظ على كرامتك في علاقتك مع الشريك.
الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني
مهنياً:تنقصك السيولة في تنفيذ المشروع الذى طالما حلمت به حاول أن تجد حلاً مناسباً.
عاطفياً:ناقش مشاكلك مع الحبيب ولا تتصرف بطيش.
الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط
مهنياً:أحدهم يعرض عليك فرصة لتثبت جدارتك في العمل لا تتهاون بها.
عاطفياً:علاقتك العاطفية مع الشريك في تحسن مستمر.
الحوت 19 شباط – 20 آذار
مهنياً:حاول ان تكون اكثر تنظيما في عملك كي تتفادي اي وقوع في الخطأ
عاطفياً:تشعر انك لا تتصرف بطبيعتك مع من تحب تخلص من هذا الشعور.
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