ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 12 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، بعد يومين من المعاكسات والعصبية، يأتي اليوم ليغير كل الأجواء حولك، تشعر بالنشاط والقوة، وتحكم قبضتك على كل الأمور حولك، وخصوصًا بالعمل، الذي تواجه به ضغطاً وعملاً متراكماً منذ الأيام الماضية، في المساء قد تسوي الخلاف بينك وبين من تحب.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، حاول أن تكون هادئاً، ولا تجعل العصبية والمزاجية تتحكم بك، وخصوصًا في فترة الظهيرة، التي تشهد مناوشات، وتواجه العديد من المشاكل في العمل، في فترة ما بعد الظهر تبدأ مزاجيتك بالتأثير على من حولك، وبخاصة من تحب، فاحذر من أي قرار قد تأخذه بهذا الشأن في فترة المساء.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، الأعمال تضغط عليك منذ الصباح الباكر، لكنك تكون في وضع قوي جداً، وكلمتك تنفذ بسرعة، انتبه من صراحتك المبالغ بها في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر، وخصوصًا بعد الرابعة والنصف، يبدأ الهدوء بالسيطرة على من حولك، مما يشعرك ببعض الملل في فترة المساء.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، الأعمال تضغط عليك منذ الصباح الباكر، لكنك تكون في وضع قوي جداً، وكلمتك تنفذ بسرعة، انتبه من صراحتك المبالغ بها في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر، وخصوصا بعد الرابعة والنصف، يبدأ الهدوء بالسيطرة على من حولك، مما يشعرك ببعض الملل في فترة المساء.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، الحظ يرافقك منذ الصباح، وكذلك ابتسامتك الكبيرة، يوم جيد في العمل، وأيضا للقيام ببعض المبادرات والامتحانات الصعبة. الحبيب سيسر جدًا من عاطفتك اليوم، فحاول الخروج معه في المساء.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، عليك بالصبر خلال فترة الصباح فقط؛ لأن الأمور والأحداث ما تزال تعاكسك، وخصوصًا إذا كنت من مواليد 18 إلى 22 أيلول، فاحذر أن تقع بالخطأ، وخصوصا في مجال العمل، تبدأ الأمور بالتحسن تدريجيا خلال اليوم، مع تواجد ضغط العمل.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، لا تجلس مكتوف الأيدي، بل باشر في تسيير أمورك، التي تلاقي نجاحاً في فترة الصباح، لأنه في فترة الظهيرة، تتبدل الأوضاع بشكل كبير جدًا، وتصبح حساساً لأي كلمة توجه إليك، كما قد يصيبك التعب في أنحاء جسمك، والمشاكل تكثر من حولك ومن دون سبب.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، استنفذ ما تستطع من الحظ الموجود إلى جانبك، والذي سيرافقك في ساعات الصباح الأولى فقط؛ لأنه بعد ذلك تتغير الأمور، لكنها لن تكون سيئة بل جيدة إلى حد ما، وخصوصا على نطاق العمل الذي سيبقى ناجحاً.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تبدأ الأمور بالاستقرار بعد أن هبت العاصفة في اليومين الماضيين، لذلك لا تستعجل حل الأمور، واترك كل شيء يسير على سجيته في المساء، تبدأ أمورك بالتحسن الملحوظ، وابتسامتك المشرقة تلوح على وجهك؛ لأنك مرتاح وقد خرجت من مآزق عديدة.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، أنت ضائع ولا تعرف ماذا تريد، تشعر تارة بقوة وأخرى بالضعف، نهار تتغير به المواعيد، ولن يمشي أي شيء كما خططت له، وخصوصا في ساعات الظهيرة وما بعدها، حيث تصل مزاجيتك إلى أعلى مستوى لها.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، الأعمال تكون مركز اهتمامك، فستلقى على عاتقك العديد من المسؤوليات لتنجزها بوقت قصير، تنجح في كل ما تفعل، وخصوصًا أن لديك عزيمة قوية جداً، تسمع كلاماً لن يعجبك لكنك لا تعطي أهمية؛ حيث ليس لديك وقت للمناقشة والكلام.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، أنت عاطفي، والحب والذكريات تؤثر على تفكيرك بشكل كبير، حاول التركيز على عملك، كي لا تلقى الانتقادات من رئيسك بالعمل، أو أن تقع بأخطاء تندم عليها. في المساء استغل قربك من الحبيب، لأنك عاطفي جدا ولأقصى درجة.

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