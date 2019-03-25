ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 26 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، مهنياً : قرار حاسم يحدد لكَ مستقبلك على الصعد كافة وخصوصاً ما يغير حياتك عاطفياً: قد يتهاون الشريك في عدة امور، باستثناء الخيانة التي يعتبرها خطاً أحمر صحياً: ابحاث علمية تثير ريبتك، لكن التعمّق بها يتطلب نقاشات تفوق طاقتك

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، مهنياً: القمر المكتمل في البيت الرابع اي في الاسد قد يشكّل نقطة تحوّل في حياتك المهنية عاطفياً: كُن متحفّظًّا جدًا ازاء الجديد في هذه الاثناء، ولا تعطِ ثقة في غير مكانها صحياً: عليك أن تكون لجوجاً في كل ما يعود على صحتك بالفائدة والابتعاد عن الأمور المضر

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، مهنياً: القمر المكتمل في البيت الثالث اي في الاسد، يقرّبك من بعض الاحبّاء. ينتابك حنين ربما او تجتمع للحديث عن الماضي وقد تبدأ نشاطات مهمة اجتماعية وشخصية، وتقضي فترات من التسلية والمبارزات الفكرية عاطفياً: التوافق يكون ميسرًا وسريعًا وغير متوقع مع الشريك. الأجواء رائعة ومميّزة وتبشر بالتفاؤل في العلاقة صحياً: شجع الآخرين لمرافقتك في نزهة يومية، وخصوصاً في فترة بعد الظهر

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، مهنياً: القمر المكتمل في برج الاسد يركّز على ربح مادي قد تحققه او توظيف جديد واستثمار واعد عاطفياً: إذا كنت مرتبطًا فإن الظروف مناسبة جداً تمامًا لتوثيق الروابط وتقريب المسافة بينك وبين الشريك صحياً: لا تمض معظم وقتك بلا حركة. قم بجولة على الأصدقاء ورافقهم في رحلة

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، القمر المكتمل في برجك، يمكّنك من إظهار حقيقتك والمجاهرة بآرائك وأفكارك. تبدو منسجماً مع نفسك، قادراً على قول ما تريد وترغب بدون خوف أو خشية. تكون المشاعر غنية جداً عاطفياً: تجنب العدائية في التصرف ولا تنجرف وراء انفعالاتك، وانتبه أيضاً من الاساءة إلى الشريك صحياً: لا تهمل وضعك الصحي من أجل أمر لا يستحق ذلك. لا تتسرع

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، مهنياً: القمر المتكمل في برج الأسد. تنفرج الأسارير، تحاط بالأصدقاء، تحتفل بجديد، وتذهب الى لقاء أو تسافر عاطفياً: الأجواء هادئة، وهذا مؤشر إيجابي قياساً بما كانت عليه الأمور في السابق صحياً: الانتباه الى الطعام الصحي ونظامك الغذائي ضروري جداً

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، مهنياً: مع القمر المكتمل في برج الاسد ، تتعلّم جديداً أو تعلم أنت الآخرين درساً، لكنّ الغضب قد يسيطر والتوتّر أيضاً عاطفياً: ابتعد عن التصرّفات الصبيانة مع الشريك وتجنب القرارات الارتجالية التي تعرّض أوضاعك العاطفية للخطر صحياً: لا تهمل أبداً ممارسة المشي صباحاً ومساء واستفد من كل متاح للقيام بذلك

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، القمر المكتمل في برج الاسد يدلّ على تجارب جديدة في السفر وعلى الانفتاح والتواصل مع بعض الجماعات والأفرقاء عاطفياً: تتشجّع على الخروج من صمتك والتخلّي عن تحفّظك. ما من سبب لظهور خلافات، فأنت منسجم تمامًا مع نفسك ومع الشريك صحياً: لا تعتقد أنك وحدك تفهم في الشأن الصحي، ولا تستخف بآراء أصحاب الاختصاص

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، مهنياً: القمر المكتمل في برج الاسد، يأخذك الى نقاشات مالية ملحة ويحذرك من بعض التغييرات الطارئة في حياتك المهنية كما الشخصية عاطفياً: لا تورط الشريك في مشكلاتك، ما يعانيه معك منذ مدة يكفيه. خفف عنه إذا أردته أن يبقى مرتاحاً صحياً: المطلوب منك القيام به على الصعيد الصحي مفيد، ولن تكون إلا سعيداً

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، مهنياً: يوم مناسب جدًا لتحديد أولوياتك ووضع خطوط عريضة لها. تتمتّع بسرعة بديهية وقدرة على استيعاب الامور، لذلك تعتبر منافسًا شرسًا عاطفياً: لن تتوقّف طويلاً امام العقبات التي تعترض علاقتك العاطفية، وتجتازها بسهولة وجرأة صحياً: يوم جيد يشهد تحريك الدورة الدموية بالمشاركة في سبّاق مع الأصدقاء

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، مهنياً: القمر المكتمل في برج الاسد يتحدث عن نتائج حسيّة لجهودك السابقة. عاطفياً: نقاش حاد يبلغ حد القرار بالقطيعة أو الانفصال عن الشريك، أو ينشد أحدكما حريته ويطالب بالرحيل أو بالحسم صحياً: ينصح لك الفلك القيام بفحوص طبية في الايام الاخيرة من الشهر.

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