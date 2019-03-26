ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 27 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، تواجهك اليوم أفكار جديدة، وسوف تنجح إذا قابلت المخاطر بشجاعة. يمكنك الاعتماد على دعم زملائك في حالة نجاحك.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، مكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،هدوءك وثقتك يمنحاك مصدرًا طبيعيًا للحيوية، فأنت مفعم بالحيوية وحتى أصعب الظروف لن تمثل أية عواقب بالنسبة لك.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تتأرجح اليوم بين الحماس والنشاط المفعم وبين فتور العزيمة والإحباط أكثر من المعتاد. حاول تذكر الماضي، فسوف تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جدًا، لن يكون له أهمية تمامًا عن قريب، ويساعدك هذا أيضًا في تقدير الأمور والصعوبات نسبيًا.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس،كل ما تقوم بعمله حاليًا يتم على الفور وعلى أكمل وجه. كل شخص تتعامل معه من أصدقاء أو معارف أو زملاء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل مع الأمور من الجانب الجيد وقدرتك على أداء كل شيء بكفاءة، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، الآن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكَوِّن أصدقاءً جدد.

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