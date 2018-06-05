أي الأبراج الأكثر غيرة؟ هل برجك منها؟

مولود برج الأسد سلطوي محب للتحكم

بين الشعور بالغيرة، والرغبة في التملك شعرة، يحاول الكثيرون الحفاظ عليها، لكن أصحاب هذه الـ”أبراج” تفشل كل محاولاتهم في هذا السياق.

رغم أن مولود برج الجوزاء يظهر، كأنه غير متسلط مع من يحب، فإنه ما أن يشعر بالغيرة، حتى يفقد عقله، فهو لا ينظر لمن يحب على أنه شخص مستقل، بل هو شيء يملكه، ولا يحق لأحد الاقتراب منه.

- برج الأسد:

مولود برج الأسد سلطوي محب للتحكم، لذا فمن الطبيعي أن نجده في هذه القائمة؛ لأنه ينظر إلى من يحب على كونه جزء منه، ولا يجب أن يقترب منه أحد غيره، ولهذا هو يتعدى مراحل الغيرة ليصل إلى التملك.

- برج الجدي:

على الرغم من عقلانية مولود برج الجدي، إلا أنه حين يحب يشعر بالخوف من فقدان الحبيب، وذلك لأنه يفكر كثيرا حتى يقع في الحب، ويعثر على الشخص المناسب له، لذلك يشعر بامتلاك الشخص أكثر من شعوره بالحب نحوه.

- برج الثور:

أما برج الثور فهو متفان في الحب لدرجة عالية، وهذا ما يجعله لا يود أن يرى أحدا يقترب من الشخص الذي يحبه، وهنا نجده يتعدى مرحة الغيرة الطبيعية، ليصل إلى الإحساس بالتملك، لكن بسبب تفانيه في إسعاد الشريك يقدر له الشريك هذا ويحاول طمأنته.

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