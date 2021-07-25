اتبعي هذه الخطوات لإنجاح الحب من طرف واحد

في معظم الأحيان تفشل العلاقات التي تتمحور حول الحب من طرف واحد، فمن الصعب التعامل مع الحسرة والالم الذي يصاحب التعامل مع الحب من طرف واحد؛ عندما لا يشعر الشخص الذي تحبيه بشدة بنفس الشعور، ولكن الخبراء يشيرون إلى ضرورة اتباع الخطوات التالية لإنجاح العلاقة:

اعلميه أنكِ تفكرين فيه

احرصي على علم حبيبك بأنكِ تفكرين فيه، وأخبريه بمشاعرك بوضوح دون أي ارتباك بطريقة لطيفة.

كوني صديقة جيدة

علاقة الصداقة يمكن أن تجعل حبيبك يثق بك ويقترب منكِ تدريجيا، ولذلك احرصي على كسب ثقته حتى يعتمد عليكِ بإرادته الحرة، فالثقة جزء مهم من الافتتان.

اجعليه يرى أفضل سماتك

احرصي على أن تظهر بأفضل صورة امام حبيبك، وأخبريه أنه يشعرك بالبهجة والمرح بوجوده قربك.

تجنبي الهوس

لا تتركي اهتمامك يخرج عن السيطرة، ويتحول إلى هوس، بما في ذلك مطاردته وتعقب خطواته والحرص على الاطلاع على جميع تفاصيل حياته.

ادعميه

قد تشعرين بالإحباط في بعض الأحيان عندما يبدو أن حبيبك لا يتقبل مشاعرك، ولكن بقاءك كمصدر ثابت للدعم في حياته، يمكن أن تعزز مشاعره تجاهك.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

اتبعي هذه الخطوات لإدارة متلازمة القولون العصبي

هدايا مميزة لإدخال السعادة إلى قلوب أحبابك في عيد الأضحى المبارك‎‎