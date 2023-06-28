إتيكيت الهدايا في عيد الأضحى يشمل الكثير من القواعد والآداب التي يجب الالتزام بها عند زيارة الأهل والأصدقاء في أيام عيد الأضحى المبارك، ولا بد لك من أن تُراعي أصول إتيكيت الهدايا في عيد الأضحى، التي تُطلعك عليها موقع البوابة:
إتيكيت الهدايا في عيد الأضحى
- من المهم الاتصال لأخذ موعد مسبق وقبل الإقدام على الزيارة، وعدم مفاجأة المضيف بالزيارة فقد يكون مرتبطاً أو مشغولاً أو ينتظر مواعيد والتزامات أخرى خصوصاً وأن لكلٍ منا التزاماته في عيد الأضحى.
- يفضل الحرص على تحديد موعد مناسب للمضيف عند الاتصال لتحديد موعد الزيارة مع المضيف، وأيضاً يفضل عدم تحديد موعد صباحي مبكر للزيارة، فقد يكون لدى المضيف التزامات عائلية في العيد.
- يفضل أن يكون وقت الزيارة في عيد الأضحى قصير وعدم الجلوس في منزل المضيف مدة طويلة من أجل فسح المجال له بالقيام بنشاطاته والتزاماته الخاصة في العيد.
- يفضل الاستئذان للدخول عند الوصول لمنزل المضيف من خلال قرع الجرس أو طرق الباب مرة أو مرتين فقط ثم الانتظار ليفتح الباب.
- يفضل إلقاء التحية عند الدخول إلى منزل المضيف مع عبارات أو كلمات المعايدة والتهنئة المناسبة بابتسامة جميلة ولطيفة تعلو وجهك.
- يجب اصطحاب هدية بسيطة ومناسبة لأصحاب المنزل عند الذهاب لزيارتهم في عيد الاضحى مثل شوكولاتة أو ورد إذا كان المضيف لديه أطفال فيجب أن تصطحب معك الهدايا لهم كعيدية لطيفة منك.
- عند الزيارة يجب التوجه مباشرةً إلى مكان الجلوس عند الدخول إلى منزل المضيف، وعدم التلفت إلى المكان من حولك والمشي في منزل المضيف كما تريد.
- يجب ارتداء الملابس ذات الألوان المبهجة والأنيقة مع رسم الابتسامة على الوجه وعدم الشكوى والتذمر.
تعرفوا على رجيم قبل عيد الأضحى
دليلك لقضاء عطلة عيد الأضحى بإيجابية ومرح
نصائح لمائدة اليوم الأول من عيد الأضحى
10 أسرار جمالية لإلتقاط صور السيلفي هذا العيد
صور بلايز خريفية لإطلالة أنثوية متجددة لطفلتك في العيد