اتيكيت حضور حفلات الزفاف.. إليكم 5 قواعد لذلك

حفلات الزفاف من المناسبات السعيدة التي تثير حماس كل المدعوين إليها. وإذا أردتم أن تتركوا انطباعاً جيداً عن أنفسكم أمام أصحاب الزفاف أو عائلاتهما، فهناك آداب وتصرفات عليكم تجنبها، وفقاً لما يوصي به خبراء الذوق والإتيكيت.

هناك العديد من قواعد وآداب حضور حفلات الزفاف التي عليكم الالتزام بها حتى لا تكونوا سبباً -وإن بغير قصد – في مضايقة أحد العروسين، أو أي من أفراد أسرتهما.

في التالي، مجموعة من النصائح التي تطال كل تفاصيل حفل الزفاف، بداية من الملابس التي سترتدونها، مروراً بالمواقف التي قد تواجهكم خلاله، فانتبهوا إليها.

اختاروا ملابسكم بعناية

صحيح أن اختيار الملابس عند حضور حفل زفاف قد يكون أمراً محيراً، لا سيما بالنسبة للفتيات، إلا أن هناك بعض القواعد التي ينبغي مراعتها في هذا الصدد، كأن تختاروا ملابس تناسب السهرات. الملابس الشبابية قد لا تكون مناسبة، وكذلك فإن طبيعة الملابس تختلف إذا ما كان الحفل سيقام ليلاً في مكان مغلق، أو نهاراً في مساحة مفتوحة.

ومن الطبيعي أن تتضايق العروس إن قامت إحدى المدعوات بارتداء فستان أبيض، لذا فهذا اللون ليس الخيار الأفضل بالنسبة للنساء. كما ينبغي مراعاة أن يتماشى موديل الفستان مع مدى قرب المدعوة من العروس، فلا ينصح خبراء الإتيكيت بارتداء فستان منفوش، أو ملفت جداً، في حال كانت المدعوة زميلة العروس، أو تربطها بها علاقة سطحية.

التزموا بالعدد المحدد على بطاقة الدعوة

إن كانت الدعوة موجهة لأحد أفراد الأسرة، فلا يوصي خبراء الإتيكيت أن يقوم باصطحاب زوجته مثلاً أو أحد أصدقائه. وفي حال اضطررتم إلى ذلك، فمن الأفضل أن تستأذنوا الشخص الذي وجه لكم الدعوة.

عادة ما يكون العروسين ملتزمين بعدد معين من المدعوين، لذا فعليكم احترام ذلك، وعدم إرباك حساباتهم وترتيباتهم بدعوة أشخاص آخرين.

لا تصطحبوا الأطفال

بالتأكيد لاحظتم في كثير من حفلات الزفاف التي حضرتموها من قبل، أن الأطفال يتسببون في الفوضى التي يصعب السيطرة عليها. لذلك من الأفضل ألا تقوموا باصطحاب الصغار معكم، كي لا تسببوا ضيقاً لأحد، وكي لا تنشغلوا بهم أيضاً.

ابتعدوا عن التعليقات السلبية

انتبهوا جيداً للتعليقات التي ستقومون بتوجيهها للعروسين، أو لأفراد أسرتهما، فالملاحظات من نوع “كان يمكن أن يكون أفضل”، “الفستان لا يناسب شكل جسمك”، لا يجب أن يذكرها أحد ولا حتى يتطرقوا إليها.

حاولوا أن تكونوا لطفاء قدر الإمكان وجاملوا العروس التي عادة ما تكون متوترة جداً وقلقة بشأن إطلالتها. قولوا لها أشياء إيجابية كأن تمدحوا تسريحة شعرها أو اختياراتها لديكور المكان، وغير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تمنحها المزيد من الثقة وتجعلها سعيدة.

بعض التصرفات مع العروس وعائلتها قد تكون جيدة

إن كانت علاقتكم بأسرة العروس تمنحكم صلاحيات مساعدتهم، فلا تتأخروا عن ذلك. اعرضوا مساعدة والدة العروس بأي شيء قد تحتاجه، فربما نسيت إحضار شيء أو تحتاج لإبلاغ أحد بأمر معين. حاولوا أن تكونوا قريبين منها، وساعدوها على التخلص من قلقها.

ويمكنكم أيضاً متابعة العروس ومساعدتها في الحركة بفستانها، أو إعادة ضبط شيء معين في مكياجها أو شعرها، بطريقة لطيفة لا يلحظها أحد.

بعض القواعد الخاصة بوقت الطعام

هناك مجموعة من القواعد الأساسية التي ينبغي مراعتها خلال فترة تناول الطعام في حفل الزفاف. إذا تم تقديم الطعام بنظام البوفيه لمفتوح، فعليكم ألا تتزاحموا أو تملأوا أطباقكم كثيراً، حتى وإن استلزم الأمر أن تذهبوا للبوفيه أكثر من مرة.

عليكم أيضاً ألا تعلقوا بشكل سلبي على نوعية الطعام المقدم والأصناف والكميات. وتجنبوا مغادرة الحفل بعد تناول الطعام مباشرة لأن ذلك سيترك انطباعاً سلبياً عنكم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

3 خلطات عسل سحرية للشعر الجاف قبل زفافك

للعروس: خلطة سحرية لتبيض المناطق الحساسة