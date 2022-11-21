اجمل رسمات مكياج علم البرازيل .. لتتألقي خلال تشجيعك فريقك المفضل

رسمات مكياج علم البرازيل من أهم إطلالات مشجعي البرازيل في مباريات كأس العالم 2022، حيث تتجه الأنظار تجاه الشابات اللواتي يظهرن في المدرجات لتشجيع فريق بلادهن، ويأخذن نصيبًا من الأضواء بسبب جاذبيتهن وجمالهن، ويحرصن على الظهور بمكياج جذاب تعكس هوية فريقهن المفضل من خلال رسم مكياج على وجوههن مع ألوان أعلام، وفي هذا المقال نقدم لكم اجمل رسمات مكياج علم البرازيل:

رصدنا لكم في الألبوم المرفق، أجمل رسمات مكياج علم البرازيل.. لتتألقي خلال تشجيعك فريقك المفضل:

طريقة رسمات مكياج علم البرازيل

طريقة رسمات مكياج علم البرازيل قبل الذهاب لحضور مباريات كأس العالم 2022، قومي باستخدام البرايمر بشرط أن يكون بنوعية جيدة وتناسب بشرتك.

قومي بتوزيع البرايمر على البشرة بالتساوي وبشكل جيد وذلك لضمان عمل طبقة واقية للبشرة ولحماية المسام من الانسداد بجزيئات المكياج.

استخدمي برايمر العيون من أجل ضمان ثبات أطول لألوان ظلال العيون على الجفون المستوحاه من علم البرازيل.

قومي بتوزيع طبقة من كريم الأساس المناسب لنوع بشرتك ولونه بالتساوي، وذلك باستخدام الفرشاة أو الإسفنجة الخاصة له.

ثم قومي بتوزيع كمية مناسبة من الكونسيلر أسفل العين، وأماكن البقع الداكنة من البشرة، ويمكنك أيضاً توزيع الكونسيلر على الجفن العلوي للعين.

ثم قومي بتوزيع طبقة من اللون الأخضر على الجفن العلوي بشكل كامل.

قومي بتوزيع طبقة من اللون الأصفر من ظلال العيون في الزاوية الخارجية للعين، دون دمجها تماماً باللون الأخضر والنيلي، ليصبح لديكِ طبقتان من الألوان المناسبة مثل علم البرازيل.

قومي بتوزيع القليل من لون ظلال العيون الذي يناسب الوان علم البرازيل، في طبقة رفيعة فاصلة بين اللون الأصفر واللون والأخضر والنيلي، مع دمجها بشكل جيد على طول خط التجعد والزاوية الخارجية للعين.

ثم قومي بتوزيع فرشاة دقيقة لها زاوية، مع القليل من اللون الأخضر من ظلال العيون على طول خط الرموش السفلي، ودمجه في النهاية باللون الأصفر والنيلي.

ثم وزعي البودرة بشكل قليل لتحديد الحاجب من الأسفل.

يمكنك استخدام الآيلاينر أو محدد العيون لرسم خط على طول خط الرموش العلوي لتحديد الخط المائي السفلي للعين.

إذا رغبتِ استعملي الرموش الطويلة والصناعية وثبتيها جيداً على الرموش العلوية فقط ليعطي شكل عيونك جمال وجاذبية أكثر.

قومي بتوزيع طبقتين متتاليتين من الماسكرا اللون الأسود أو اللون البني الغامق على الرموش السفلية والعلوية.

قومي بتوزيع البودرة الشفافة على البشرة لكن دون المبالغة في وضعها، وذلك لضمان ثبات كريم الأساس، وحتى يخفي أي عيوب بالوجه.

استعملي أحمر الخدود المناسب إلى لون بشرتك وقومي بتوزيعهم لتحديد خدودك وعظام وجنتيكِ أيضاً.

استعملي الهايلايتر بشكل قليل فوق عظام الوجنتين، وعلى الأنف، والجبين، وأيضاً تحت الحاجبين.

ضعي أحمر الشفاه باللون الأحمر أو الزهري الزاهي أو درجات اللون البرونز، وذلك لإكمال إطلالتك بألوان علم البرازيل.

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