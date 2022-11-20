مونديال قطر 2022: أجمل صور مكياج علم ألمانيا 

تتجه الأنظار في مباريات كأس العالم 2022 تجاه الشابات الجميلات اللواتي يظهرن في المدرجات لتشجيع فريق بلادهن، ويأخذن نصيبًا من الأضواء بسبب جمالهن وجاذبيتهن، ويحرصن على الظهور بمكياج جذاب تعكس هوية فريقهن المفضل من خلال رسم مكياج على وجوههن مع ألوان أعلام، وفي هذا المقال نقدم لكم مكياج علم ألمانيا:

رصدنا لكم في الألبوم المرفق، أجمل صور مكياج علم ألمانيا في مونديال قطر 2022:

مكياج علم ألمانيا

قبل الذهاب لحضور مباريات كأس العالم 2022، قومي باستخدام البرايمر بنوعية جيدة وتناسب بشرتك وقومي بتوزيعه على البشرة بالتساوي وبشكل جيد وذلك لضمان عمل طبقة واقية للبشرة ولحماية المسام من الانسداد بجزيئات المكياج.

استخدام برايمر العيون وذلك لضمان ثبات أطول لألوان ظلال العيون على الجفون.

قومي بتوزيع طبقة من كريم الأساس المناسب لنوع ولون بشرتك بالتساوي، باستخدام الفرشاة أو الإسفنجة الخاصة له.

قومي بتوزيع كمية مناسبة من الكونسيلر في أسفل العين، وأماكن البقع الداكنة من البشرة، ويمكن أيضاً توزيع القليل منه على الجفن العلوي للعين.

قومي بتوزيع طبقة من اللون الأصفر على الجفن العلوي بشكل كامل.

قومي بتوزيع طبقة من اللون الأحمر من ظلال العيون في الزاوية الخارجية للعين، دون دمجها تماماً باللون الأصفر، حتى يصبح لديكِ طبقتان من الألوان.

يمكنك استخدام فرشاة بزاوية، وقومي بتوزيع القليل من لون ظلال العيون الأسود، في طبقة رفيعة فاصلة بين اللون الأحمر واللون الأصفر، مع دمجها بشكل جيد على طول خط التجعد والزاوية الخارجية للعين.

ثم قومي بتوزيع فرشاة دقيقة لها زاوية، مع القليل من اللون الأصفر من ظلال العيون على طول خط الرموش السفلي، ودمجه في النهاية باللون الأحمر.

ثم وزعي البودرة بشكل قليل لتحديد الحاجب من الأسفل.

يمكنك استخدام الآيلاينر الجل أو محدد العيون لرسم خط على طول خط الرموش العلوي لتحديد الخط المائي السفلي للعين.

يمكنك أن تستخدمي الرموش الصناعية الطويلة وثبتيها جيداً على الرموش العلوية فقط ليعطي شكل عيونك جاذبية أكثر.

قومي بتوزيع طبقتين متتاليتين من الماسكرا اللون السوداء على الرموش السفلية والعلوية.

قومي بتوزيع البودرة الشفافة على البشرة لكن دون المبالغة في وضعها، وذلك لضمان ثبات كريم الأساس، وحتى يخفي أي عيوب بالوجه.

استعملي أحمر الخدود الترابي أو الخوخي حسب لون بشرتك وقومي بتوزيعهم لتحديد خدودك وعظام وجنتيكِ أيضاً.

استعملي الهايلايتر بشكل قليل فوق عظام الوجنتين، وعلى الأنف، والجبين، وأيضاً تحت الحاجبين.

ضعي أحمر الشفاه باللون الأحمر الزاهي، وذلك لإكمال إطلالتك بألوان علم ألمانيا.

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