5 نصائح بسيطة لاحترام الوقت ومكان العمل

تَجَنُّب استخدام رائحة قوية في مكان العمل، مثل :العطور الثقيلة، والشموع

يعتبر احترام مكان العمل، واستغلال أوقات العمل لإنجاز العمل بشكل صحيح، وعدم تضييع أوقات العمل بلا فائدة، من أهم أساسيات العمل وضرورياته، وهي مسؤولية مشتركة بين الزملاء، ويمكن إظهار الاحترام للزملاء، ومكان العمل من خلال ما يأتي:

1- عدم إهدار أوقات العمل بالدردشة مع الزملاء، وتبادل الأحاديث الخاصة بكثرة.

2- عدم مقاطعة الزميل أثناء انشغاله مع عميل، أو زميل آخر، أو على الهاتف.

3- الحفاظ على أماكن العمل المشتركة نظيفة ومرتبة.

4- تَجَنُّب استخدام رائحة قوية في مكان العمل، مثل :العطور الثقيلة، والشموع، أو الأطعمة النفاذة.

5- تَجَنُّب إصدار أي ضوضاء مثل: التحدث، أو الضحك بصوت عالٍ، أوالسماح لصوت الموسيقى بإزعاج الآخرين أثناء عملهم.

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