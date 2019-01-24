الاحترام من أهمّ الصفات الإداريّة التي يجب على الإداريّ امتلاكها

الإدارة الناجحة هي الإدارة التي تمتلك القدرة على تحديد الأهداف، وذلك بعد القيام بدراسة هذه الأهداف والتأكد من القدرة على تحقيقها عن طريق معرفة الظروف المحيطة والتي لها دور في التأثير على تحقيق الأهداف، والإدارة الناجحة هي الإدارة التي لديها القدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة.

وكما تتميّز الإدارة الناجحة بالقدرة على التغلب على المشكلات والعقبات التي تواجهها في تحقيق الأهداف، كما تتميز بالقدرة على التميز، والإبداع، وممارسة الأعمال بشكل أفضل، وأكثر كفاءة.

كيف تكون إدارياً ناجحاً في عملك؟

الاحترام

يُعتبر الاحترام من أهمّ الصفات الإداريّة التي يجب على الإداريّ امتلاكها، إذ يجب عليه احترام العملاء والموظفين، إذ يؤدّي افتقار الإداريّ إلى الاحترام إلى ترك الموظفين لعملهم، واكتساب سمعة سيئة بين العملاء.

التواصل

الفعال يجب أن يكون الإداريّ الناجح قادراً على التواصل بشكل فعّال، سواء كان التواصل شخصيّاً، أو عن طريق البريد الإلكترونيّ، كما يجب أن يتمتّع بالقدرة على الاستماع والاستجابة للطرف الآخر، إضافةً إلى الترحيب بتعليقات زملائه الموظفين دون أخذ موقف الدفاع عن النفس، واستعداده لتغيير سلوكه عندما يتعلّق الأمر بتحقيق الأهداف.

اتباع نهج إدارة ثابت

يُعدّ اتّباع نهج إدارة ثابت من القواعد المهمّة في الإدارة الناجحة، أيّ أن يكون نهج ونظام الإدارة الذي يتّبعه الإداري ثابتاً قبل أن يكون فعّالاً، حيث يجب مكافأة السلوكيّات الإيجابيّة، والابتعاد عن السلوكيّات السلبيّة أيضاً، إلى جانب مراعاة معاملة جميع أعضاء الفريق بمساواة دون تمييز.

خلق بيئة إيجابية

يُساعد خلق بيئة عمل إيجابيّة على رفع معنويّات الفريق والموظفين، إضافةً إلى زيادة دافع العمل، ممّا يُحقّق نجاح المؤسسة، كما أنّ المدير هو العامل الأهمّ في تحديد سعادة الموظفين في العمل، حيث إنّ طريقة تعامل الإداريّ مع الموظفين تُحدّد جوّ العمل.

تطوير مهارات الموظفين

تُعدّ مُساعدة الموظف على تنمية مهاراته وقدراته من خلال التدريب والتعليم أثناء العمل من صفات الإداريّ الجيّد، إضافةً إلى ضمان التطوّر الوظيفيّ له، وجعل التطوّر المهنيّ والشخصيّ للموظف أولويّة في مكان العمل، حيث إنّ ذلك يجعل الموظف يشعر بتقدير المدير له واهتمامه بتقدّمه.

التصرف كقدوة

يجب على الإداريّ الناجح التصرّف كقدوة للموظفين في سلوكيّاته أثناء العمل، حيث إنّ الموظفين يتصرّفون كما يتصرّف الإداريّ، فإذا كان الإداريّ لا يُسيطر على انفعالاته؛ سيسصعب على الموظفين الحفاظ على هدوئهم وانفعالاتهم أثناء العمل، وإذا كان المدير يتأخر عن العمل؛ فسيتأخر الفريق كذلك، ولذلك يجب أن يسعى الإداريّ للتصرّف بشكل مثاليّ خاصةً أمام الموظفين.

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