احتفلوا بعيد الأضحى مع عروض لا مثيل لها من هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

أطلق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس عرضاً خاصاً بالإجازات القصيرة خلال عيد الأضحى، صمم خصيصاً ليمنح الأسر ومجموعات الأصدقاء فرصة قضاء إجازة لا تنسى في جزيرة ياس. بوسع الضيوف الاستمتاع بمجموعة من العروض لفترة محدودة عبر مختلف مطاعم الفندق – ومنها تناول شاي بعد الظهر أثناء مشاهدة العروض الرائعة للألعاب النارية فوق ياس باي، ووجبة البرانش الخاصة بعيد الأضحى والعروض المغرية لعشاء العيد.

عرض الإقامة

يهيئ هيلتون أبوظبي جزيرة ياس الأجواء لتجربة لا تنسى في عيد الأضحى، إذ تبدأ أسعار الغرف من 850++ درهماً إماراتياً* لشخصين بالغين، بينما يقيم الأطفال في سن 11 عاماً أو أقل مجاناً. ويمكن للضيوف الباحثين عن أجواء المغامرة استكشاف العديد من المزايا الإضافية، بما فيها بطاقات الدخول إلى حدائق ياس الترفيهية لكل ضيف مسجّل، وهي صالحة للدخول إلى عالم فيراري أبوظبي أو ياس ووتر وورلد أو وارنر براذرز وورلد أبوظبي لكل ليلة إقامة.

ابدؤوا يومكم بالانتعاش، واستمتعوا بخصم يصل إلى 20% في مطاعم ومقاهي الفندق مثل كابيلا بوول بار اند جريل، الواقع بجانب بركة السباحة الخارجية الجميلة، أو جلسة أوزمو لاونج آند بار الأنيقة ذات الإطلالة الساحرة، أو استمتعوا بالأطباق المدهشة في جرافوس سوشال كيتشن.

كما يقدم العرض للضيوف فرصة للاسترخاء في أول سبا eforea بدولة الإمارات، والاستفادة من خصم قدره 20% على جميع الجلسات العلاجية في السبا. استمتعوا بخيارات متميزة من تقشير الجسم والتدليك وأقنعة الوجه والاسترخاء في البركة أو غرفة البخار او الساونا.

العرض: تبدأ الأسعار من 850++ درهماً إماراتياً*للغرفة الواحدة لكل ليلة، مع باقة حدائق ياس الترفيهية لكل ضيف مسجّل

تبدأ الأسعار من 850++ درهماً إماراتياً*للغرفة الواحدة لكل ليلة، مع باقة حدائق ياس الترفيهية لكل ضيف مسجّل الموقع: فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس للحجز: يرجى الاتصال بالرقم +971 2208 6888 أو المراسلة على العنوان: reservations_yasisland@hilton.com

برانش عيد الأضحى

يقدم الفندق العائلي وجبة برانش حصرية خاصة بعيد الأضحى يوم الجمعة 23 يوليو من الساعة 1:00 إلى 4:00 بعد الظهر، وذلك في مطعم جرافوس سوشال كيتشن. تتضمن الوجبة تشكيلة من الأطباق من مختلف أنحاء العالم ومحطات الطهي التفاعلي بالإضافة إلى تزيين الكعك وبوفيه متنوع للأطفال.

يبلغ السعر 95 درهماً للأطفال بين 6-12 عاماً و 190 درهماً للشخص البالغ مع المرطبات، 290 درهماً مع المشروبات الخاصة و390 درهماً مع المشروبات الفاخرة، لتتمكن العائلات من الاستمتاع بالنكهات الكلاسيكية بلمسة عصرية فيما تحتفل بأجواء العيد معاً.

العرض: 95 درهماً للأطفال بين 6-12 عاماً و 190 درهماً للشخص البالغ مع المرطبات، 290 درهماً مع المشروبات الخاصة و390 درهماً مع المشروبات الفاخرة

95 درهماً للأطفال بين 6-12 عاماً و 190 درهماً للشخص البالغ مع المرطبات، 290 درهماً مع المشروبات الخاصة و390 درهماً مع المشروبات الفاخرة التاريخ: الجمعة 23 يوليو من الساعة 1:00 إلى 4:00 بعد الظهر

الجمعة 23 يوليو من الساعة 1:00 إلى 4:00 بعد الظهر الموقع: جرافوس سوشال كيتشن، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

جرافوس سوشال كيتشن، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس للحجز: يرجى الاتصال بالرقم +971 2208 6900 أو المراسلة على العنوان: dineatgraphos@hilton.com

عشاء عيد الأضحى

يقدم جرافوس سوشال كيتشن عشاء العيد الأروع للراغبين بقضاء الوقت مع الأحبة، وذلك من يوم الثلاثاء 20 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو، ليرحب بالأسر والأصدقاء والأحبة في عشاء يضم أشهى الأطباق العالمية من الساعة 6:30 إلى 10:30 مساءً.

تتضمن الأطباق المقدمة تشكيلة واسعة مثل الأوزي والمشويات العربية وغيرها، لتأخذ الضيوف في رحلة من النكهات من الشرق إلى الغرب. يمكن للضيوف الاستمتاع بأمسية حافلة بالمذاق بسعر 175 درهماً فقط مع المرطبات، أو 275 درهماً مع المشروبات الخاصة أو 375 درهماً إماراتياً مع المشروبات الفاخرة.

العرض: 175 درهماً فقط مع المرطبات، أو 275 درهماً مع المشروبات الخاصة أو 375 درهماً إماراتياً مع المشروبات الفاخرة.

175 درهماً فقط مع المرطبات، أو 275 درهماً مع المشروبات الخاصة أو 375 درهماً إماراتياً مع المشروبات الفاخرة. التاريخ: من الثلاثاء 20 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو من الساعة 6:30 إلى 10:30 مساء

من الثلاثاء 20 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو من الساعة 6:30 إلى 10:30 مساء الموقع: جرافوس سوشال كيتشن، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

جرافوس سوشال كيتشن، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس للحجز: يرجى الاتصال بالرقم +971 2208 6900 أو المراسلة على العنوان: dineatgraphos@hilton.com

شاي بعد الظهر على طريقة بلاد الشام

تقدم صالة اوزمو لاونج آند بار للضيوف الراغبين بالاحتفال بعيد الأضحى تشكيلة لذيذة من الشاي العطري إلى جانب عدد من الأطباق ضمن عرض شاي بعد الظهر على طريقة بلاد الشام.

مقابل 250 درهماً إماراتياً فقط للشخص الواحد، تتوفر مجموعة من الخيارات المميزة من تشكيلة الشاي أو القهوة الطازجة أو العصير، ليستمتع الضيوف بتناولها أثناء مشاهدة الإطلالة المميزة على ياس باي والألعاب النارية بمناسبة العيد خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة من الساعة 2:00 بعد الظهر إلى 9:00 مساءً.

العرض: 250 درهماً فقط تشمل مجموعة من الأطباق الشهيّة والشاي أو القهوة أو العصير أثناء مشاهدة الألعاب النارية في ياس باي

250 درهماً فقط تشمل مجموعة من الأطباق الشهيّة والشاي أو القهوة أو العصير أثناء مشاهدة الألعاب النارية في ياس باي التاريخ: خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة من الساعة 2:00 بعد الظهر إلى 9:00 مساءً

خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة من الساعة 2:00 بعد الظهر إلى 9:00 مساءً الموقع: أوزمو لاونج آند بار

أوزمو لاونج آند بار للحجز: يرجى الاتصال بالرقم +971 2208 6900 أو المراسلة على العنوان: dineatosmo@hilton.com

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