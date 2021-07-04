إجازات الصيف الرائعة في فنادق ومنتجعات هيلتون

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب حلول عيد الأضحى، حان الوقت المثالي للتخطيط للإجازة الأروع سواء داخل دولة الإمارات أو في الخارج.

وفي ظل تخفيف إجراءات السفر*، يسرّ مجموعة فنادق ومنتجعات هيلتون حول العالم المساعدة في تحويل إجازة الأحلام إلى حقيقة – من الدخول المجاني إلى مدن جزيرة ياس الترفيهية في أبوظبي إلى متعة إجازات الجزر للعائلة في سيشل أو العطلات الهادئة على شاطئ البحر في بودروم – لتقدم للمسافرين خيارات عديدة ورائعة.

العروض في دولة الإمارات

يستمتع رواد الإجازات هذا الصيف بالاسترخاء على الشاطئ والانتعاش في بركة السباحة والاستمتاع بالأطباق الطازجة واللذيذة في فندق والدورف أستوريا دبي بالم جميرا. يقدم الفندق الفاخر عرضه "وقت العائلة" الذي يتضمن وجبة الإفطار يومياً وتأخير المغادرة إلى الساعة 2:00 بعد الظهر. وبفضل المجموعة المميزة من الغرف والأجنحة العائلية في الفندق، بوسع الأسر الاسترخاء في الغرف أو الأجنحة المتصلة التي تضم غرفة للوالدين وأخرى للأطفال. كما يحصل الأطفال حتى عمر 16 سنة على وجبات الطعام مجاناً ويمكنهم تسجيل الوصول في منطقة مخصصة للصغار، إلى جانب "جواز سفر الأطفال" ولعبة البحث عن الكنز في المنتجع والعديد من لوازم الراحة المخصصة للأطفال وخيمة للعب عند حجز الأجنحة.

للحجز، الرجاء الاتصال بالرقم 04 818 2222 أو زيارة الرابط Hilton.com

للراغبين بالبقاء داخل الدولة هذا الصيف، يقدم هيلتون أبوظبي جزيرة ياس عرضاً مميزاً يتيح لكل ضيف مسجّل الدخول إلى مدن ياس الترفيهية، بحيث يسري العرض لكل من عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد ومدينة وارنر براذرز وورلد أبوظبي. يتضمن العرض كذلك الإقامة مجاناً للأطفال دون سن 12 عاماً، وخصماً قدره 20 بالمائة على جميع الوجبات والجلسات العلاجية في السبا، مع مزايا إضافية منها خصم 10 بالمائة على كافة منتجات السبا و50% على رسوم الدخول إلى شاطئ ياس.

للحجز، يرجى الاتصال بالرقم 02 208 6888 أو المراسلة على العنوان Reservations_YasIsland@Hilton.com.

جزر سيشل

أصبح بإمكان المسافرين الحالمين بالغابات الكثيفة وأشجار النخيل الحالمة والشواطئ الرملية البيضاء الاسترخاء في منتجع وسبا هيلتون سيشل لابريز. يقدم الفندق عرض "كامب آكشن" طوال شهر أغسطس والذي يتضمن برنامج المخيم الصيفي للأطفال بين عمر 4 – 12 عاماً مع الوالدين أو المرافقين. يتم تقسيم الأطفال المشاركين في البرنامج إلى ثلاث مجموعات ليتمّ كل مشارك حصصاً تدريبية في مجالات متنوعة كالفنون والأشغال اليدوية المحلية والسباحة والمسارات الطبيعية والإبحار الشراعي والرقص وفنون الطهي. كما تشمل الفعاليات العائلية عرض الأفلام في الهواء الطلق والرقص الكريولي التقليدي والاجتماع حول نار المخيم، فيما يستمتع الأهل بحصص اليوغا ويحصلون على خصومات متنوعة على جلسات السبا.

للحجز، يرجى المراسلة على العنوان sezlb.reservations@hilton.com أو الحجز مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني.

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