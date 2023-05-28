البوابة - يعتبر الحليب مهمًا للاستهلاك البشري نظرًا لقيمته الغذائية وفوائده. إنه مصدر غني للبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية والكالسيوم والفيتامينات والمعادن والدهون. يعزز الحليب قوة العظام والأسنان ، ويدعم النمو والتطور ، ويساعد في الترطيب ، ويساهم في إدارة الوزن بشكل صحي. يوفر العناصر الغذائية اللازمة لنمو العضلات والأنسجة ، والتطور المعرفي ، ونظام المناعة القوي.

في الغالب، يستهلك الإنسان حليب البقر أو الجاموس أو حليب الماعز أو الحليب النباتي. لكننا سنتحدث اليوم عن حليب يحتوي على الكحول أكثر من معظم المشروبات. نعم كحول؟ يحتوي هذا الحليب على كمية كبيرة من الكحول التي يمكن أن تجعلك تشعر بالثمالة تمامًا مثل أي من المشروبات الكحولية.

احذروا هذا الحليب لأنه يحتوي على الكحول

حليب أنثى الفيل يحتوي على الكحول

يحتوي حليب أنثى الفيل على ما يصل إلى 60٪ من الكحول. اما السبب فهو أن النظام الغذائي للفيل غني بقصب السكر وهو المصدر الرئيسي للإيثانول الذي يستخدم في صنع الكحول. في المتوسط ، يأكل الفيل 150 كجم من الطعام يوميًا. مع هذا الاستهلاك الهائل ، يكون الحليب الذي ينتجه الحيوان كثيفًا في العناصر الغذائية وكذلك الكحول بسبب قصب السكر ، وبالتالي لا يمكن هضمه وامتصاصه بواسطة الأمعاء البشرية.



حليب أنثى الفيل خطير على البشر

وفقًا لبحث نُشر في "Journal of Dairy Science" في عام 2015 ، فإن المواد الكيميائية الموجودة في حليب الأفيال أعلى بكثير مما لوحظ في أي حيوان أو نوع آخر. وجد هذا البحث أن حليب الفيل الأفريقي يحتوي على 62 في المائة من الكحول ، وهو أكبر بكثير من محتوى الكحول الموجود في زجاجة ويسكي. كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي تسمى oligosaccharide ، وهي نسبة منخفضة نسبيًا في حيوانات الألبان. هذه الكمية الكبيرة من الكربوهيدرات يمكن أن تسبب الانتفاخ والغازات وحتى الإسهال. إنه نوع من الكربوهيدرات المعقدة ، والتي يصعب على الجسم هضمها.

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