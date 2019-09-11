احذري.. استخدامك للهواتف الذكية يجعلكِ أكثر عرضة للإصابة بآلام الرقبة

بالإضافة إلى الصداع وآلام الظهر، تعد آلام الرقبة من المشاكل الشائعة للغاية، وحاليًا كشفت دراسة حديثة أن استخدام الهواتف الذكية يعرض السيدات أكثر للإصابة بآلام الرقبة، مقارنة بالرجال.

تشير الدراسة التي أجراها باحثو جامعة أركنساس الأمريكية، إلى أن طريقة استخدام السيدات للهواتف الذكية، تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بآلام الرقبة من الرجال.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أجرى الباحثون فحوصات بالأشعة السينية على 10 سيدات و12 رجلًا أثناء استخدامهم للهواتف الذكية، وفي 5 أوضاع مختلفة.

لم يجد الخبراء اختلاف في حركات الرقبة لدى أي من السيدات والرجال، عند التحديق للأمام مباشرة أثناء استخدام الهاتف، بينما لاحظوا اختلافًا عند الجلوس باستقامة أو الانحناء للأمام أو للخلف بزاوية 15 أو 30 درجة.

هذا ووجد الباحثون أن السيدات تميلن أكثر إلى الانحناء برأسهن لأسفل وذقنهن قريبًا للغاية من الصدر، الأمر الذي يؤدي إلى بروز الفك أكثر، ما يسبب شعورهن بآلام الرقبة، حيث إن ذلك يسبب مزيدًا من الضغط على الفك، بينما يكون في وضع غير مريح بالفعل.

وعلى الرغم من عدم عثور الباحثين على علاقة بين طول السيدة وطريقة تحريكها لرقبتها، إلا أنهم لاحظوا أن المشاركات في الدراسات كنّ أقصر من الرجال بـ 15 سم، وذلك جعلهن أكثر عرضة للإصابة بآلام الرقبة، بينما وجدوا أن الرجال يميلون إلى الانحناء بشكل أقل، وذلك يرجع لطول قامتهم.

هذا ونصح الخبراء بضرورة الانتباه بشأن طريقة الجلوس، مع تغيير الوضعية ومد الذراعين مع هز أو رفع الكتفين وتحريك الأصابع، إذ يساعد ذلك في استرخاء العضلات.

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