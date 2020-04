احذري هذه الأطعمة التي تسبب التوتر والقلق

لا شك أن البقاء في المنزل في ظل هذه الظروف قرار حكيم ومفيد لك وللمجتمع كله، فالبيت مجهز للراحة، ولكن هل تشعرين بأن مستويات القلق والتوتر زادت لديك؟ قد لا يكون السبب الخوف من المرض فقط بل قد يكون مرتبطاً بما تتناولينه في البيت! نعم بعض الأطعمة قد تبدو بريئة وشهية ولكنها تزيد من مستويات التوتر، فأحذريها:

الدقيق الأبيض

الدقيق الأبيض يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية ويسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن لأي كمية صغيرة منه أن تسبب تقلب المزاج وآلام الجوع.

السكر الأبيض

السكر موجود في كل المنتجات الغذائية تقريباً، وتناول كميات كبيرة من السكر يزيد مخاطر الإصابة بمرض السكر كما يسبب الاكتئاب وزيادة الوزن. حاولي تجنب تناول المواد السابقة قد المستطاع منعاً للتعرض لتقلبات المزاج.

السكر الصناعي - الأسبارتام

الأسبارتام هو عنصر يستخدم لتحلية المنتجات الخالية من السكر في السوق. الأسبارتام هو مادة كيميائية ثبت أنها تسبب الصداع، واضطرابات الجهاز الهضمي. بدلا من اختيار المنتجات التي تحتوي على المحليات الصناعية، اختاري تلك التي تحتوي على 100​​٪ سكر قصب خام وسكر جوز الهند أو العسل الخام.

الزيوت المهدرجة

الزيوت المهدرجة والزيوت المصنعة التي يتم استخدامها من قبل الشركات المصنعة لتمديد العمر الافتراضي للمنتجات، تعمل على زيادة مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة الوزن كما تتطلب جهد أكبر من الجسم للهضم. تسبب هذه الزيوت سوء الحالة المزاجية وضبابية في التفكير. لذلك ابحثي عن المنتجات التي صلاحيتها لا تزيد عن أسبوع أو اثنين فهذا يعني عدم استخدام زيوت مهدرجة أو مواد حافظة. ودائما اختاري الزيوت الصحية مثل زيت جوز الهند العضوي أو زيت الزيتون البكر الممتاز العضوي.

المعلبات - الغلوتامات أحادية الصوديوم

الغلوتامات أحادية الصوديوم، المعروف أيضا باسم MSG، ويستخدم عادة في الأطعمة المعلبة لتعزيز النكهة وتمديد مدة الصلاحية. العديد من المنتجات مثل رقائق البطاطا، الشوربات والوجبات المجمدة تحتوي على MSG. تناول أي كميات ولو صغيرة من هذا العنصر يمكن أن يؤدي إلى الدوار الخفيف، والغثيان، ومشاعر القلق والضعف.

الملونات الصناعية

FD & C Yellow No. 5 هي صبغة الطعام الأكثر شيوعا والمستخدمة في الكوكيز والمشروبات الغازية وحتى العلكة. وقد تم ربط هذه الصبغة الغذائية بمرض الربو، وأمراض الحساسية واضطرابات المزاج. بالإضافة الى الصبغة الحمراء FD & C Red No. 40 هي ملون صناعي ومكسب طعم يتواجد في معظم الأطعمة الجاهزة مثل رقائق البطاطا، مزينات الحلويات، المشروبات الرياضية ومشروبات الفاكهة. تسبب هذه المادة الحساسية واضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه لدى الأطفال.