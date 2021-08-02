احذري .. هذه الأطعمة تضعف خصوبة زوجك

من المهم أن نفهم أن نظامنا الغذائي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا، وفي حين يمكن لممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة التوتر أن يعزز الصحة والخصوبة، يلعب النظام الغذائي الدور الأكبر في التأثير على خصوبة الرجل، ولذلك إذا كنتما تسعيان للانجاب، احرصي على أن يتجنب زوجك الأطعمة التالية:

الكحول

يؤثر تناول الكحول حتى بكميات معتدلة على الدافع الجنسي، الخصوبة، حيث يؤدي شرب الكحول المتكرر إلى خفض مستويات هرمون التستوستيرون وعدد الحيوانات المنوية، مما يخفض فرص الانجاب.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير والسلامي وحتى النقانق لا تشكل تهديدًا لصحة قلبك فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة.

الحليب ومنتجات الألبان كاملة الدسم

إذا كان زوجك من محبي الحليب والقشدة والجبن، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لتغيير عاداته الغذائية، حيث تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم على الاستروجين، لأنها تأتي من الحيوانات، كما يمكن أن تؤدي المنشطات التي تُعطى للأبقار لزيادة إنتاج الحليب على جودة الحيوانات المنوية لدى الرجل.

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