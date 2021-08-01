طبيب البوابة: فوائد مذهلة للنعناع في العناية بالبشرة

تعتبر أوراق النعناع مكونًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بإنتاج منتجات العناية بالبشرة مثل غسول الوجه والمرطبات والمستحضرات. أوراق النعناع مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة في الحفاظ على صحة الجلد...

تعمل الخصائص المضادة للبكتيريا القوية لأوراق النعناع كمنظف وتونر ومرطب ممتازين. فيما يلي بعض الفوائد غير المعروفة لإضافة أوراق النعناع إلى روتين العناية ببشرتك.

يعالج حب الشباب

أوراق النعناع غنية بحمض الساليسيليك وفيتامين أ الذي يتحكم في إفراز زيت الزهم في الجلد. الأشخاص ذوو البشرة الدهنية أكثر عرضة لنوبات حب الشباب. الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لأوراق النعناع تمنع الالتهاب وتعالج حب الشباب أيضًا. كل ما عليك فعله هو وضع معجون أوراق النعناع على حب الشباب وتركه لمدة 15 دقيقة حتى يجف. سيؤدي ذلك إلى القضاء على ندبات حب الشباب وتنظيف مسام الجلد أيضًا.

يداوي الجروح

تساعد الخصائص القوية المضادة للالتهابات الموجودة في أوراق النعناع في التئام الجروح ولدغات البعوض وحتى حكة الجلد. يجب عليك استخراج عصير أوراق النعناع وتطبيقه على المنطقة المصابة من الجلد. سيساعد ذلك على التئام الجروح ويهدئ أيضًا الإحساس بالتهيج والحرق على الجلد.

يرطب ويوحد لون البشرة

يمكن أن تكون أوراق النعناع بمثابة قابض خفيف يساعد في توحيد لون البشرة بشكل طبيعي. يزيل الأوساخ من المسام ويجدد البشرة إلى لون رطب ومرن. كما أنه مفيد في تحسين الدورة الدموية لبشرتك ويمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة. ضعي عبوة أوراق النعناع على وجهك واتركيه لمدة 20 إلى 25 دقيقة قبل شطفه بالماء النظيف.

يقلل الهالات السوداء

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في أوراق النعناع بشكل جيد لتقليل الهالات السوداء تحت العينين. إنها عملية بسيطة للغاية حيث أن كل ما عليك فعله هو وضع معجون أوراق النعناع على الهالات السوداء والسماح لها بالبقاء طوال الليل. سيؤدي ذلك إلى تفتيح لون البشرة تحت العينين وتقليل ظهور الهالات السوداء.

يضيء البشرة

أوراق النعناع غنية بخصائص مطهرة تمنع ظهور البقع والطفح الجلدي على الجلد على الرغم من التعرض المستمر للتلوث. كما أنه يقلل من الأضرار التي تلحق بالجلد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة. ضعي مستخلص أوراق النعناع على بشرتك الباهتة للحصول على مظهر متوهج وخالي من العيوب. كرر العملية مرة في الشهر للحصول على نتائج فعالة.

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