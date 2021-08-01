كيف تختارين واقي الشمس المناسب لنوع بشرتكِ؟

تعتقد بعض الفتيات أن استخدام واقي الشمس يجب أن يقتصر على الصيف أو أثناء النهار فقط، ولكن يعتبر "الصن بلوك" جزء من روتين الجمال ويجب أن يكون جزء من النظام اليومي والعناية بالبشرة.

ويتكون ضوء الشمس من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، وتمثل الأشعة فوق البنفسجية 5٪ فقط، وتشكل الأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي 45٪ و 50٪ من الطيف الكلي على التوالي.

وتعمل الأشعة فوق البنفسجية على تسمير البشرة وتساهم في ظهور علامات الشيخوخة، وتعمل معظم واقيات الشمس على امتصاص أو عكس أشعة UVB والتي يتم قياسها بعامل SPF.

ولهذا السبب، هناك حاجة إلى استخدام تركيبة مناسبة واقية من الشمس تحمي البشرة من الشمس، لذا من الأهمية فهم الفروق الدقيقة لأنواع واقيات الشمس الخاصة بأنواع البشرة المختلفة.

وفيما يلي قائمة بأنواع واقيات الشمس المناسبة لكل نوع من أنواع البشرة:

واقي الشمس للبشرة المعرضة لحب الشباب

أثناء اختيار واقي الشمس يجب مراعاة الشكل الذي تمت صياغته به، بالنسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب، يجب اختيار المكونات بعناية شديدة؛ لأن الأنواع الخاطئة قد تسد المسام، ومن ثم فمن الضروري اختيار تركيبة خالية من الزيوت لتجنب مثل هذا المشكلات.

ويمكن اختار لوشن أو لوشن جل أو تركيبة أساسها رذاذ ليست دهنية ولا تحتوي على عطر أيضًا؛ حتى لا يتسبب في تهيج البشرة.

واقي الشمس للبشرة الحساسة

بالنسبة للبشرة الحساسة، فمن المرجح أن يتهيج الجلد بسبب أي مواد كيميائية قاسية، ومن الأفضل التمسك بواقيات الشمس المعتدلة التي تحتوي على أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم لأنها أقل احتمالية للتسبب في رد فعل، ويجب تجنب واقيات الشمس التي تحتوي على البارابين أو الأوكسي بنزون لأنها قد تسبب طفح جلدي وتهيج للبشرة الحساسة.

واقي الشمس للبشرة الجافة

إذا كانت بشرتكِ جافة، فمن الضروري اختيار واقي الشمس، يوفر ترطيب كافي ويمكن اختيار تركيبة غنية ومُعززة بمكونات مرطبة مثل السيراميد والجلسرين وحمض الهيالورونيك والعسل وهي مثالية للترطيب.

واقي الشمس للبشرة الدهنية

يجب على الأشخاص ذوي البشرة الدهنية اختيار تركيبة خفيفة الوزن تزيل اللمعان وتمتص الزيوت الزائدة، ويجب اختيار تركيبة غير دهنية في شكل جل أو لوشن جل تكون سهلة الدمج مع البشرة الدهنية.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: أنواع دهون الجسم وأيها ضار

تعرفي على أسباب ارتعاش العين