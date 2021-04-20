اختاري الجمبسوت لأناقتك في السهرات الرمضانية 2021

الجمبسوت هي واحدة من القطع المفضلة عند منسقي الأزياء والأكثر عمليةً وسهولةً في الإرتداء؛ وهو أيضاً من القطع المفضلة في تنسيق الملابس وذلك لبساطة تصميمه ولكونه قطعةً واحدة تغني عن الكثير من القطع الأخرى.

الجمبسوت هو تصميم يتصل فيه السروال بالبلوزة هو تصميم جمبسوت، وإنما مع تنوع الموديلات في الموضة، أصبح إسم جمبسوت يطلق على القطع ذات الطابع الرسمي أو الكاجوال شيك أكثر، حتى يتم تمييزها عن البويلر سوت. مأخوذ من ملابس رياضة القفز بالمظلة، كان يتمتع هذا التصميم أصلاً بأكمام طويلة لحماية أكبر. أما اليوم، فممكن أن يكون من دون أكمام، كتصميم Galvan الذي نراه في الصورة أدناه. كما قد يتمتع بقصة واسعة أو ضيقة، مع حزام عند الخصر أو بدونه.

إليك مجموعةً جميلة من الجمبسوتات المقدمة من محلات زارا العالمية المناسبة لسهراتك الرمضانية؛ فهل تختارين منها؟

إطلالة رمضانية كلاسيكية من ناس

إطلالة رمضانية مميزة مع المصممة العمانية نور البحراني