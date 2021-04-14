إطلالة رمضانية مميزة مع المصممة العمانية نور البحراني

مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك تحرص الكثير من النساء على الظهور بإطلالات شرقية أنيقة تتناسب مع أجواء، وذلك بارتداء عبايات شرقية أو قفاطين، مع ارتداء الإكسسوارات المناسبة لتلك الإطلالة...



وتعد القفاطين بلمسة شرقية من أكثر الازياء الملائمة خلال الشهر الكريم، حيث تجمع بين الأناقة والاحتشام، كما تضيف إلى مظهرك إطلالة فخمة وراقية، كما تفضلها الكثير من الفتيات اللاتي تفضل الأزياء الشرقية.

1. في هذا الموسم المبارك ، اختاري الأناقة المنسقة مع طقم الكاب والفساتين من المصممة العمانية نور البحراني. الفستان الطويل مصنوع من الساتان اللامع مع ياقة على شكل V وأكمام طويلة وتفاصيل مزخرفة أسفل الصدر بينما يتميز الكاب ببنية متعددة الطبقات وأزرار في الأمام وحواف دانتيل ذهبية اللون. ارتديه مع إكسسوارات ذهبية أو عارية لزيادة التأثير المتطور.

2. أنثوي لكن متواضع ، قفطان إيوليان المطرز من المصممة العمانية نور البحراني هو تحديث رائع لخزانة الملابس. مصنوع من قماش لامع ، ويتميز برقبة دائرية ، وطيات من الأمام وأكمام رأس ، مزينة بتفاصيل زهور مطرزة. ارتديه مع حذاء بكعب عالٍ وحقيبة يد صغيرة.

3. القفطان الأزرق. يعتبر قفطان نور البحراني الأنثوي المذهل والمعقد اختيارًا مذهلاً لهذا الموسم. قصّة برقبة على شكل V وقصّة مريحة، تطريزات القفطان المزينة بالخرز بالأزهار في الأمام هي لمسة نهائية راقية. ارتديه مع إكسسوارات فاتحة اللون لتحافظ على انتعاش اللوحة.

4. اشتهرت المصممة العمانية نور البحراني بالأناقة الأنثوية في تصاميمها وإيفارا قفطان دليل على ذلك. تم تصميم القفطان شبه الشفاف على فستان طويل بكسرات من الداخل للتواضع ، وهو مصمم بطبقات وحواف مطرزة عند الأساور وأسفل المقدمة. مزيد من التأثير اللوني بإضافة الصنادل ذات الكعب المعدني.

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