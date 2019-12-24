اختاري مكياج العيون البراق للكريسماس على طريقة جميلات بوليوود

بدأ العد التنازلي لاستقبال العام الجديد والحفلات والمناسبات التي تطغي عليها روح الكريسماس، والتي تحرص فيها كل سيدة على اختيار اطلالة جذابة ومكياج لافت يتميز بروح الكريسماس.

وفي حين أن الكثيرات قد يلجئن للمسات الكلاسيكية، مثل احمر الشفاه بدرجات الأحمر او النبيذي والآيلاينر الكلاسيكي، إلا أنه هناك خيارات أخرى أكثر جاذبية وتناسب اطلالة الاحتفال بالكريسماس، خاصة مكياج العيون البراق.

لذا، وحتى لا تختاري، نقدم لكِ من مجلة "غيرل ستايل" وصحيفتي "إنديان إكسبريس" و"تايم 8"، مجموعة واسعة من أفكار لمكياج العيون البراق لإكمال اطلالتك الاحتفالية، من وحي جميلات بوليوود:

ديانا بينتي

تعد درجات الوردي والارجواني، مفضلة لدى الكثيرات، فإذا كنتِ من محبات هذه الدرجات، لا تترددي في اعتماد آيشادو براق بدرجة اللافندر او الارجواني الفاتح على طريقة الممثلة الهندية "ديانا بينتي"، والتي طبقته على كامل جفنيها مع آيلاينر كلاسيكي، واختارت هذه اللمسة لتتناسق مع اطلالتها.

بريانكا شوبرا

بالإضافة إلى اطلالاتها، تتميز النجمة بريانكا شوبرا بلمسات مكياجها الجذابة والعصرية، ومن أجل اطلالتك احتفالًا بالكريسماس، يمكنك اختيار مكياج عينيكِ من وحي بريانكا، وليس عليكِ سوى اختيار درجات لامعة من البرونزي والذهبي ودمجها معًا للحصول على آيشادو في غاية الجاذبية، ولإبراز هذا الآيشادو اختاري احمر شفاه مائل للنبيذي.

شيلبا شيتي

ليس عليكِ تطبيق أكثر من لون أو اختيار اطلالة سموكي ليكون مكياجك جذابًا، فعلى غرار شيلبا، يمكنك اختيار آيشادو براق بلون واحد مثل الوردي وطبقيه على كامل جفنيكِ لإضفاء لمسة أكثر جاذبية على اطلالتك، وإذا اردتِ يمكنك تطبيق احمر أو ملمع شفاه بنفس اللون للحصول على اطلالة مونوكروم عصرية، وبالطبع لا تنسي الماسكرا أو الرموش.

ماليكا أرورا

بالإضافة إلى الذهبي ودرجات البرونزي، يعد الفضي من أبرز الألوان المفضلة في الآيشادو البراق، وعلى غرار ماليكا، يمكنك الاكتفاء بتطبيق طبقة كثيفة من الفضي البراق على جفنيكِ وتنسيقها مع لمسة بسيطة بلون وردي مائل للنيود على خط الرموش السفلي، لتبدو نظرتك آسرة وجذابة.

ديبيكا بادوكون

تتميز ديبيكا بأسلوبها المميز في المكياج، ولاختيار لمسة آيشادو تجمع ما بين البساطة والجاذبية دون تكلف وتناسب احتفالات الكريسماس، يمكنك اختيار درجة هادئة للغاية من الذهبي ولكن براقة، وطبقيها على جفنيكِ، ثم أكملي اطلالتك بالماسكرا واحمر شفاه من اختيارك، وستبدين في غاية الجاذبية.

إيشا غوبتا

بدلا من الذهبي او الفضي، يمكنك اختيار اطلالة مفعمة بالألوان، فعلى غرار إيشا، يمكنك تطبيق آيشادو براق وجذاب من درجات مختلفة من ألوان الأزرق والارجواني مع لمسة من الفوشيا أو الوردي أيضًا.

سوناكشي سينها

يمكنك إضفاء لمسة عصرية وجريئة أيضًا لمكياجك، من خلال تحديد الجزء الداخلي من عينيكِ بلون لافت مثل الأزرق البراق، مع اختيار درجة أخرى هادئة براقة أيضًا لتزيين كامل جفنيكِ، مثلما فعلت سوناكشي.

جاكلين فيرنانديز

إذا أردتِ اطلالة كلاسيكية ولكن دون الحاجة إلى أيلاينر، يمكنك بكل بساطة اختيار درجة براقة من البني لتحديد عينيكِ قبل تطبيق لمسة من الذهبي اللامع على كامل جفنيكِ على طريقة جاكلين، والتي أكملت إطلاتها بأحمر شفاه نبيذي ميتاليك.

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