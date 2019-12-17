من وحي النجمات... اختاري المكياج المناسب لك في الكريسماس

مع اقتراب الإحتفالات بيوم الكريسماس، تتهافت السيدات من مختلف الأعمار والجنسيات على الحصول على أفضل صيحات المكياج المناسب لوجهم ونوع بشرتهم، والكثيرات تلجأ للإطلاع على ما تتبعه النجمات من ألوان وطرق وضع المكياج الجديدة للحصول على مظهر مميز في يوم الكريسماس.

وبحسب ما نشرته عدة صحف ومجلات نسائية مثل " هاربر بازار"، " بوب شوجر"، " بي بيوتيفول" و" ماري كلير"، فهناك العديد من ألوان وصيحات المكياج من وحي النجمات يمكنكِ الإطلاع عليها وإختيار ما يناسبك منها حتى تتألقي في إحتفاليات الكريسماس:

مارجوت روبي:

تألقت النجمة الإسترالية مارجوت روبي بصيحة جديدة من مكياج اليوسفي المستوحى من أشعة الشمس وظلال الجفون الكستنائية بدون محدد إيلاينر للعينين مع حمرة شفاه رقيقة باللون الوردي الغامق.

تشارليز ثيرون:

روجت النجمة الأمريكية تشارليز ثيرون لمكياج ناعم يقوم على كريم أساس مضئ بعض الشئ وتحديد الحواجب بدرجة اللون الرصاصي وتحديد خفيف بالكحل داخل العيون وعلى خط الرموش الخارجي لإبراز لونها وظلال عيون لامعة بدرجة قريبة من لون البشرة.

سكارليت جوهانسون:

تعرف هذه الموضة من المكياج باسم الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون فهذا المظهر يعتمد على كريم أساس أغمق درجة بسيطة من لون البشرة مع حمرة شفاه جريئة باللون الأحمر وبدون تحديد للعيون مع وضع لون أبيض على الخط الداخلي للعيون.

سونام كابور:

روجت نجمة بوليوود سونام كابور لظلال العيون باللون الأصفر، يعتمد هذا المظهر على إظهار اللون الأصفر على العيون مع تحديد خط العيون الخارجي بخط خفيف من الإيلانير الأسود وحمره شفاه وردية هادئة دون وضع كريم أساس مضئ أو غامق أو حمرة الخدود ولكن يكتفي بوضع كريم مرطب وبودرة الوجه الوردية.

لوبيتا نيونجو:

ظهرت الممثلة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونجو بمكياج قرمزي أنيق وجذاب لصاحبات البشرة السمراء حيث اعتمدت اللون بالنسبة لحمرة الشفاه وظلال الجفون مع وضع ظل باللون الأزرق على جانبي الجفون فقط.

أنيا تايلور جوي:

ظهرت الممثلة الأمريكية أنيا تايلور جوي بمكياج يعتمد على حمرة الشفاه الأرجوانية اللامعة مع حمرة خدود برونزيه وتحديد كلاسيكي للعيون بالإيلاينر الأسود وظلال ذهبية على منطقة العيون في المنطقة الموجوده أعلى الأنف وحواجب بنية فاتحة.

ساويرس رونان:

ظهرت الممثلة الأمريكية ساويرس رونان بمكياج العيون البني، فهذا المظهر يعتمد على البساطة، حمرة شفاه باللون الوردي الفاتح مع تحديد الخط الخارجي والداخلي للعيون باللون البني الفاتح مع وضع جليترز أعلى الجفون.

صوفي تيرنر:

روجت الممثلة الإنجليزية صوفي تيرنر بمكياج يعتمد على ظلال الجفون بلون الزمرد مع تحديد العيون من الداخل والخارج بنفس اللون وكأنها حورية بحر مع حمرة شفاه فاتحه وحواجب بنية اللون.

بريانكا تشوبرا:

وضعت بريانكا تشوبرا مكياج النيون من ضمن أحدث صرعات المكياج، فقد ظهرت بظلال عيون باللون الوردي النيون ووضعت مكياج الكونتور باللون النحاسي على بشرتها مع وضع ظلال دخانية على جانب العيون.

لاشانا لينش:

اعتمدت هذه النجمة الإنجليزية المكياج أحادي اللون وهو وضع لون ظلال جفون وحمرة شفاه وحمرة خدود موحدة مع تمييز العين بخط خفيف على خط الرموش العلوي باللون الوردي اللامع.

إيما ستون:

من إطلالات المكياج الجذابة والرائجة، الإتجاه الذي روجت له الممثلة الأمريكية إيما ستون وهو إعتماد حمرة الشفاه باللون الوردي الغامق وحمرة بشره خفيفة للغاية ووضع ظلال جفون لامعة باللون الوردي مع تحديد العين بشكل سميك باللون الأزرق يظهر جمال ولون العين.

سيلينا غوميز:

المكياج الكلاسيكي هو ما روجت له المغنية الأمريكية سيلينا غوميز حيث ظهرت بعيون القطة وهو تحديد العيون بالإيلاينر الأسود ورسم العيون من الجانبين كعين القطة مع إعتماد ظلال جفون باللون البني الفاتح وحمرة خدود باللون البني الفاتح وحمرة شفاه باللون الأحمر الجرئ.

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