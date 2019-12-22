ماذا سترتدين يوم الكريسماس؟... هذه المجموعة ستساعدكِ على الاختيار

مع اقتراب احتفالات الكريسماس، تتهافت السيدات وتتصارع على إختيار إطلالة مناسبة وأنيقة تبرز جمالهم ورشاقتهم.

قدمت مجلة " هاربر بازار " وصحف ومجلات نسائية أخرى مثل " كوسموبوليتان" و " هو وات وير" والعديد غيرهم، افكارًا عديدة لمجموعات أزياء متنوعة ومجموعات مستوحاه من النجمات العالميات، فأختاري منها ما يناسبك:

فستان الميدي المصنوع من التل:

يمكنك إعتماد تلك الإطلالة في احتفالات الكريسماس، وهو مناسب لجميع السيدات بإختلاف أوزانهم ولون بشرتهم، ففستان الميدي المصنوع من التل الأسود موضة لاتبلى واحرصي على إرتداء حذاء كعب عالِ باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة في يدك.

الجمبسوت:

يعتبر الجمبسوت الأحمر إختيارًا مناسبًا لإحتفالات الكريسماس وهو مناسب للسيدات أصحاب القامة الطويلة ويمكن إرتدائه مع زوج من الصندل السيور وكعب عالِ ويمكنك إرتداء الجمبسوت من الجلد أو القماش حسب رغبتك ووضع حزام بسيط على الخصر.

بلوزة دانتيل بيضاء:

من الموضات الرائجة على الدوام، بلوزة من الدانيل الأبيض مع سروال جلدي أسود، إطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة ومناسبة لجميع أذواق السيدات سواء من تفضل الإطلالات الكلاسيكية أو الكاجوال.

معطف من الفراء:

معطف من الفراء بنقشة جلد النمر مع قميص أسود وسروال من الجلد هو إختيار أنيق يمكنكِ اعتماده في يوم الكريسماس وأكملي إطلالتك بزوج من البوت الشمواه الأسود ذو الكعب العالِ.

سترة صوف :

يمكنك إرتداء سترة صوفية طويلة على بوت منقوش من جلد الثعبان، هذه الإطلالة ستضفي على مظهرك الأناقة والجمال.

ويمكنكِ الإطلاع على تلك المجموعة واستوحي اطلالتك من النجمات:

فستان فيلفيت اسود:

يمكنك إرتداء فستان فيلفيت أسود طويل للغاية و مكشوف الكتفين كالذي ترتديه كيم كارداشيان، مع إرتداء سلاسل ذهبية رقيقة على شكل طبقات وأضيفي الحذاء الأسود الشمواه لإطلالتك.

فستان من الترتر الأزرق:

يمكنك إعتماد إطلالة النجمة الأمريكية لورا ديرن وهو فستان طويل ومحتشم بأكمام طويلة ومصنوع من الترتر الأزرق ويصلح للمرأة إذا كانت محجبة أم لا ويمكنكِ إرتداء حذاء كعب عالِ اسود مع شنطة سوداء من الجلد.

البدلة الكلاسيكية:

يمكنكِ إختيار إطلالتك من عارضة الأزياء والناشطة الإجتماعية الأمريكية أوليفيا باليرمو حيث يمكنكِ إعتماد بدلة كلاسيكية من القماش الأحمر مع قميص أسود وشنطة معدنية وحذاء كلاسيكي أسود.

فستان فضي معدني:

اطلالة عارضة الأزياء الأمريكية سيندي كروفورد تجمع بين الأنوثة والأناقة ففستان طويل بدون اكتاف باللون الفضي المعدني مع حقيبة يد صغيرة وصندل باللون المعدني سيكون إختيار مثالي لأمسيات الكريسماس.

بدلة سوداء لامعة:

يمكنكِ أن تستوحي إطلالتك من النجمة الأمريكية جينيفر لورانس بإرتداء بدلة من ثلاث قطع من القماش الأسود اللامع وصندل بكعب عالِ من السيور الرفيعة مع قرطين متدليين بشكل طولي على الوجه لإضافة الكمال والأناقة لمظهرك.

المزيد من إطلالات المشاهير:

من وحي النجمات... اختاري المكياج المناسب لك في الكريسماس

ارتدي اللون الأحمر في الكريسماس على طريقة سيرين عبدالنور