اختبار الحمل المنزلي قبل موعد الدورة أهو ناجح أم لا

تبحث العديد من النساء الراغبين في حدوث حمل، وإجراء تحليل الحمل المنزلي وهل هذا الإجراء نتائجه صحيحة أم خاطئة؟ حيث يكشف اختبار الحمل المنزلي قبل موعد الدورة عن هرمون الغدد التناسلية hcg الذي تفرزه المشيمة في الأوقات المبكرة بعد غرس البويضة، حيث تعمل على ارتفاع نسبة الهرمون، كما يمكن عمل الاختبار قبل موعد الدورة بعدة أيام، لكن يفضل انتظار عمل الاختبار لمدة أسبوعين حتى تكون النتائج صحيحة ودقيقة، لذلك سوف نوضح لكم كل التفاصيل عن فحص الحمل المنزلي من خلال السطور القادمة تابعونا.

اختبار الحمل المنزلي قبل موعد الدورة

تراقب المرأة المتزوجة شهريًا دورتها بكل دقة، حيث تكثر الأسئلة عن العلامات الأولى للحمل، وعن لون البول، وطريقة التعرف على وجود حمل أم لا، وهذا من خلال مواعيد التبويض أو الطرق المتعارفة بين النساء، كما تحسب السيدة كم تأخرت الدورة؟ لذلك تلجأ لعمل فحص الحمل المنزلي قبل الدورة.

كما يمكن إجراء تحليل الحمل بطريقتي تحليل الحمل المنزلي (تحليل بول)، وأيضًا التحليل في المختبر(تحليل دم)، كما يجرى فحص الحمل من خلال الاختبارات المتوفرة في الصيدليات نظرًا لثمنها البسيط، وانتشارها في الأسواق، كما يعمل على اكتشاف نسبة هرمون HCG في البول، بينما هو الهرمون المسؤول عن الحمل، كما أنها طريقة بسيطة وسهلة، من خلال وضع بضع قطرات البول على الاختبار والانتظار دقيقة ثم يظهر علامة تدل على الحمل أو نفيه، ولابد أن تجرى هذه العملية في الصباح الباكر.

حيث يمكن أن يؤثر على اختبار الحمل بعض العوامل والتي منها الآتي:

شرب الماء الكثير يؤثر على هرمون الحمل.

إجراء اختبار الحمل في ميعاد متأخر أو في فترة الليل.

ينخفض مستويات الهرمون في الليل.

لذلك يفضل اختبار الحمل المنزلي في الصباح الباكر لأن في هذا الوقت يرتفع مستوى هرمون الحمل، ويكون في أعلى تركيزه، كما يُفضل إجراء تحليل الدم لأنه يكون أدق من تحليل البول في المنزل.

كما يمكن أن يُعطي اختبار الحمل المنزلي نتائج خاطئة نتيجة عدة أسباب والتي منها الآتي:

الحمل خارج الرحم.

الأدوية، خاصة أدوية الخصوبة.

استخدام الاختبار الخاطئ.

الإجهاض مؤخرًا.

الحمل الكيميائي.

اختبار الحمل المنزلي قبل موعد الدورة يمكن أن يخطئ

يمكن أن يخطئ اختبار الحمل المنزلي قبل الدورة إذا تم إجراؤه قبل ستة أيام قبل الدورة الشهرية، لكن للحصول على نتائج جيدة ودقيقة لابد من إجراء الاختبار المنزلي قبل موعد الدورة بأربعة أيام من الدورة المتوقعة، لكي تكون أكثر دقة وتقارب نسبة الفحص إلى 99%، لكن إذا كانت الدورة غير منتظمة فينصح بإجراء الاختبار قبل أسبوعين من موعد نزول الدورة، ويمكن تكرار الاختبار عندما تكون النتيجة سلبية.

اختبار الحمل المنزلي قبل الدورة السلبي

يمكن أن يكون اختبار الحمل المنزلي قبل موعد الدورة الشهرية سلبيًا وخاطئ، وذلك في بعض الحالات التي تتمثل في الآتي:

عدم التقيد بإجراء اختبار تحليل الحمل المنزلي قبل موعد الدورة، ووجود خلل في جهاز الفحص أو انتهاء صلاحيته.

إجراء اختبار الحمل قبل ستة أيام من موعد الدورة الشهرية.

شرب كميات كبيرة من السوائل وهذا يؤدي إلى إعطاء نتيجة سلبية نظرًا لانخفاض مستوى هرمون الحمل في البول.

تناول مضادات الأكسدة، ومدرات البول، ومضادات الحساسية.

شكل اختبار الحمل المنزلي قبل الدورة الإيجابي

لابد التعرف على طريقة عمل الاختبار المنزلي للحمل قبل موعد الدورة في البول، والتعرف عليه وقراءة التعليمات المسجلة على الاختبار، حيث يختلف كل اختبار عن الآخر، كما توجد نتائج تدل على إيجابية جهاز الاختبار في الفحص والتي تتمثل في الآتي:

ظهور خطين واضحين، وكل أجهزة الفحص تحمل هذه الميزة.

ظهور كلمة (Pregnant) في العديد من الأجهزة.

تغيير اللون.

ظهور علامة تدل على وجود حمل مثل إشارة (+).

اختبار الحمل المنزلي قبل الدورة بأربعة أيام

يُنصح العديد من الأطباء بتأجيل اختبار الحمل المنزلي قبل ميعاد الدورة لليوم التالي عند انقطاع فترة الحيض، لأن التحليل قبل الدورة بأربعة أيام سوف يعمل على ظهور نتائج سلبية وقد يوجد حمل بالفعل، لذلك لابد عند اختبار الحمل وظهور النتيجة سلبية لابد من إعادة التحليل بعد عدة أيام، وهذا عندما لم يحدث نزيف الدورة الشهرية، لأن غالبًا قد يتأخر التبويض.

لكن في بعض الحالات قد يكون انتظار عمل الاختبار لليوم التالي كافيًا لظهور الحمل، والجدير بالذكر أن تحليل الدم قد لا يكشف عن وجود الحمل خصوصًا قبل موعد الدورة بأربعة أيام، لذلك لابد من إجراء الاختبار إلى اليوم المتوقع فيه نزول الحيض.

متى يظهر هرمون الحمل في اختبار البول؟

لا يظهر هرمون الحمل في اختبارات الحمل المنزلي إلا بعد أن تحدث عملية التبويض، ثم التلقيح، وبعد ذلك تحدث عملية انغراس البويضة داخل الرحم، كما يحدث التبويض عند اليوم ال 14 من الدورة، وتكون الدورة منتظمة كل 28 يومًا.

كما يتم تلقيح البويضة بعد انغراسها في الرحم بعد ستة أيام من مرحلة التبويض، لكي تبدأ المشيمة في إخراج هرمون الحمل ويستمر الهرمون في التضاعف، لكي يتم اكتشافه في اختبار الحمل المنزلي، ويكون من اليوم الـ 12 حتى اليوم ال 15 من يوم التبويض، وهذا هو الوقت الذي يكون هرمون الحمل في أعلى مستوياته.

لماذا لا يظهر الحمل في اختبار الحمل المنزلي قبل موعد الدورة؟

توجد العديد من العوامل التي تؤثر على ظهور نتيجة الحمل في اختبار الحمل المنزلي قبل الدورة الشهرية، ومنها ما يتعلق بالمرأة نفسها أو بجهاز الفحص أو حساب الدورة الشهرية الخاطئ، لذلك سوف نوضح بعض العوامل التي تؤثر على الاختبار والتي تتمثل في الآتي:

انتهاء أو فساد صلاحية جهاز الفحص.

إجراء تحليل اختبار الحمل في وقت متأخر في الليل.

إجراء اختبار الحمل قبل اليوم الـ 24 قبل تأخر فترة الحيض.

الكثرة من تناول الأعشاب والأدوية التي تتشابه مع هرمون الحمل وعلى سبيل المثال: اليانسون.

عدم حساب المرأة مواعيد الدورة الشهرية بدقة، فتظن أنها تأخرت عن ميعادها وهي غير ذلك.

إجراء اختبار الحمل بعد تناول المشروبات والسوائل، مما يساعد على ضعف تركيز هرمون الحمل، لذلك يرجى إجراء الاختبار بعد الاستيقاظ مباشرة.

أسئلة شائعة حول اختبار الحمل المنزلي

متى يجب إجراء اختبار حمل منزلي؟

يمكن إجراء اختبار الحمل حتى تكون نتائجه دقيقة إذا أجريت في اليوم الأول من تأخر الحيض عن موعده لأن بعد هذه الفترة يتم التصاق البويضة في بطانة الرحم، وتسمى عملية "الانغراس"، حيث تبدأ المشيمة في التكوين وتفرز هرمون موجه يسمى "HCG"، كما يوجد هذا الهرمون في البول والدم ويظهر خلال فترة الحمل فقط.

كيف يمكن إجراء اختبار الحمل المنزلي؟

يمكن اختبار الفحص المنزلي قبل الدورة، عن طريق وضع طرف الشريط في كوب به البول والانتظار دقائق، لكي تظهر النتيجة وقد تكون العلامة ناقص( - ) أو زائد (+ )، أو كلمة (لا ) أو كلمة (نعم)، أو ظهور (خط) أو (خطين)، أو كلمة (حامل) أو (غير حامل)، ولابد اتباع تعليمات الاختبار والانتظار من دقيقة لدقيقتين حتى تظهر العلامات دقيقة.

ما مدى دقة اختبار الحمل المنزلي؟

قد يزعم الجميع أن اختبارات الحمل المنزلي هي اختبارات دقيقة بنسبة 99%، ويتساءلون عن هل يخطئ اختبار الحمل المنزلي قبل موعد الدورة؟ لكن قد تختلف النتيجة للنساء اللواتي انقطعت لديهن الدورة الشهرية مؤخرًا، وعندما تكون النتيجة سلبية يمكن أن تكون المرأة حامل، فلابد من تكرار الاختبار بعد انقطاع الحيض بأسبوع واحد أو عمل اختبار دم في المختبر.

هل يمكن أن تغير الأدوية نتائج الفحص؟

يمكن أن تؤثر الأدوية على نتائج فحص الحمل المنزلي خصوصًا أدوية الخصوبة التي تحتوي على هرمون الغدد التناسلية، بينما أدوية المضادات الحيوية وأدوية منع الحمل لا تؤثر على النتيجة.

كيف أعرف من لون البول أني حامل؟

نلاحظ في بعض تجارب النساء تغيير لون البول لديهم، حيث يزداد ويتحول من اللون الأصفر الفاتح إلى الأصفر الغامق، أو يصبح لونه أفتح عن المعتاد، كما تتداخل العديد من الظروف التي تحيط المرأة في تغير لون البول وهي تعتبر استنادًا لظهور الحمل، حيث يؤثر "الماء، والطعام، والأعشاب، والأدوية"، كل هذا قد يؤثر في تغيير لون البول، ولابد التأكد عند ظهور علامات الحمل قبل الدورة وعدم الاعتماد على لون البول.

مين حللت قبل الدورة وطلعت حامل؟

نجد أن ظهور خط خفيف أو خط ثقيل في اختبار الحمل قبل الدورة أنه يوجد حمل اكتشف في وقت مبكر جدًا، ويمكن عدم حدوث الحمل، وفي هذه الحالة يكون الخط الخفيف نتيجة تطاير جزيئات من البول في اختبار الحمل مما أدى إلى ظهور الخط الخفيف، لكن قد تظهر تجاربكم مع تحليل الحمل المنزلي قبل الدورة آراء أخرى.

ختاما، يعد اختبار الحمل المنزلي قبل موعد الدورة من الطرق السهلة والبسيطة التي تساعد في كشف الحمل، كما يُفضل إجراء الاختبار بعد تأخر الدورة من 7 إلى 10 أيام لتفادي النتائج السلبية، أو التوجه لعمل اختبار حمل في الدم في المختبر، ونتمنى أن نكون قد أفدناكم.