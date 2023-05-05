هل يخطئ تحليل الدم للحمل قبل الدورة وأفضل وقت لإجرائه

من المعلوم أنَّ الحامل لا تتيقن من حملها إلا بالاستعانة بالفحوصات والتحاليل التي من شأنها إيضاح نسبة هرمون الحمل، على نحو يقترب من اليقين، باعتبار أن احتمال الخطأ لا زال واردًا، وهو ما يقود إلى التساؤل هل يخطئ تحليل الدم للحمل قبل الدورة؟ وما نسبة الخطأ المحتملة؟ وهل هناك تحاليل أخرى من شأنها أن تُعطي نتائج أكثر دقة؟ وهو ما نولّي اهتمامًا بذكره في موضوعنا اليوم.

هل يخطئ تحليل الدم للحمل قبل الدورة

غنى عن البيان أنَّ اختبار الحمل المنزلي لا يُعوَّل عليه في معرفة حدوث الحمل من عدمه على نحو من الدقة، لأنه لا يكشف بصورة كبيرة عن هرمون الحمل، وهو ما يُظهر أهمية تحليل الدم، في التأكد من وجود الحمل.

إن تم إجراء تحليل الدم للكشف عن الحمل قبل الدورة الجديدة بقرابة 4 أيام فإنه من المفترض أن يُعطي نتيجة دقيقة، إلا أن احتمال الخطأ وارد في تلك الفترة، فتكون الإجابة على سؤال هل يخطئ تحليل الدم الحمل قبل الدورة الشهرية بالإيجاب.

أفضل وقت لإجراء تحليل الحمل بالدم

إن كان التحليل قبيل الدورة من شأنه الخطأ فمتى يظهر الحمل في تحليل الدم قبل الدورة ؟ للحصول على نتائج أكثر دقة في تحليل الحمل بالدم، وحتى تتلافى المرأة ضرورة إعادة إجراء التحليل إن تأخرت دورتها الشهرية، يُمكنها إجراء التحليل في اليوم التالي من انقطاع الدورة، أو قبل الدورة التالية بأربعة أيام.

بالنظر إلى جواب سؤال هل يخطئ تحليل الحمل بالدم قبل الدورة وُجد أنَّ الوقت المُبكر من التبويض هو الأنسب لإجراء تحليل الدم، حتى يتسنى للمرأة الحصول على نتيجة دقيقة كاشفة عن الحمل.

على أنَّ النتيجة الإيجابية لحدوث الحمل تتسنى في فترة 10 أو 12 يوم من الجماع ونجاح التخصيب، هذا بالنسبة للمرأة التي تأتيها الدورة الشهرية مُنتظمة، أما عمن تعاني من الدورة غير المنتظمة، فمن الصعب تحديد أنسب وقت لها لإجراء تحليل الحمل بالدم، فعليها في تلك الحالة انتظار وقت أطول ريثما تتأكد من حدوثه، ولا يكون تأخر الدورة حينئذٍ عاديًا بالنسبة إليها.

متى تظهر نتيجة سلبية في تحليل الحمل بالدم؟

يُمكن أن تكون نتيجة الحمل سلبية عند إجراء تحليل الدم في بعض الحالات، وهي ما تؤكد إجابة سؤال هل يخطئ تحليل الدم للحمل قبل الدورة المذكورة أعلاه، وهي:

عند إجراء التحليل قبل مرور ما يقرب من 10 أيام من تلقيح البويضة.

حالة عدم انتظام الحيض.

تأخر التبويض عن موعده الطبيعي في الشهر الذي أجرت فيه التحليل.

حساب موعد التبويض بصورة خاطئة.

من هنا يكون من الأحرى مراجعة الطبيبة جنبًا إلى جنب مع إجراء التحليل، فهي التي ستُقدم كافة النصائح التي تحتاجها المرأة لتعزيز فرصة الحمل.

هل تظهر نتيجة تحليل الدم نتيجة إيجابية كاذبة للحمل؟

يُمكن الجواب على سؤال هل يخطئ تحليل الدم للحمل قبل الدورة بصورة أخرى، اعتبارًا بتعدد أنواع الخطأ الواردة، فيُمكن أن يُعطي التحليل نتيجة وجود الحمل لكنها تكون كاذبة فتفتقر الدقة.

هذا في بعض الحالات على خلاف إجرائه في غير وقته المناسب، أهمها تناول المرأة بعض أدوية الخصوبة، التي تتسبب في ارتفاع هرمون الحمل دون أن يكون هناك حمل من الأساس، وعليه كان لزامًا إخبار الطبيب بكافة أنواع الأدوية التي تتناولها قبل إجراء الاختبار.

أنواع تحليل الدم للكشف عن الحمل

ثمَّة اختبارات في تحليل الدم من شأنها الكشف عن الحمل، واختيار نوع الاختبار معيار أساسي في تحديد هل يخطئ تحليل الدم للحمل قبل الدورة أم لا، ومن تلك الأنواع:

اختبار الحمل الكمي : يعني بقياس مستويات هرمون الحمل في الدم، وهو هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية، وهدفه الأساسي الكشف عن وجود مشكلات في الحمل أم لا، فيكون مُجديًا في معرفة حدوث الحمل.

: يعني بقياس مستويات هرمون الحمل في الدم، وهو هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية، وهدفه الأساسي الكشف عن وجود مشكلات في الحمل أم لا، فيكون مُجديًا في معرفة حدوث الحمل. اختبار الحمل النوعي: يعني بمعرفة وجود الحمل من عدمه، لأنه يكشف عن وجود هرمون الحمل في الدم من الأساس.

حيث يتم في تحليل الدم سحب عينة مناسبة من الدم عن طريق الوريد، وإرسالها للمختبر ليتم الفحص، وتستغرق على الأرجح يوم أو يومين لإظهار النتيجة.

متى يظهر هرمون الحمل في الدم؟

يُعرف بـ HCG وهو الذي ينتج من المشيمة بعد نجاح تلقيح البويضة، ويقوم بدوره في تعزيز عمل المبايض على إنتاج هرموني البروجيسترون والاستروجين المعنيان بتثبيت الحمل، حيث تبدأ البويضة في الانغراس ببطانة الرحم في اليوم التاسع، لذا يُمكن الكشف عن هرمون الحمل من خلال تحليل الدم بعد تلقيح البويضة بـ 7 أيام، ناهيك عن أنَّ مستويات هرمون الحمل تتضاعف لتكون في أقصى نسبة لها في الأسبوع الثامن والتاسع من الحمل، وهذا لا ينفي أنَّ هناك حالات يكون لديها معدل قليل من الهرمون يظهر في الدم رغم وجود الحمل.

نسبة هرمون الحمل في تحليل الدم

النتيجة إيجابية : إن كان مستوى الهرمون أكثر من 25 وحدة/ مل.

: إن كان مستوى الهرمون أكثر من 25 وحدة/ مل. النتيجة سلبية : إن كان مستوى الهرمون أقل من 5 وحدة/ مل.

: إن كان مستوى الهرمون أقل من 5 وحدة/ مل. الحمل بتوأم: إن كان هرمون الحمل مرتفعًا جدًا، فمن المحتمل أن يكون الحمل بتوأم، لأنّ نتائج الهرمون تكون أكبر بنسبة من 30% إلى 50% عند الحمل بتوأم.

لماذا تحليل الحمل بالدم هامًا للمرأة؟

على الرغم من أنَّ إجابة سؤال هل يخطئ تحليل الدم الرقمي للحمل قبل الدورة كانت إيجابًا، إلا أن هذا لا ينفي أهمية ذلك التحليل بالنسبة للمرأة، فهو المعنيّ بالكشف عن هرمون الحمل وكميته، بدءًا من الأسبوع الأول أو الثاني من حدوث الحمل، ودقته تصل إلى 99% إن تم إجراؤه في الوقت المناسب وبصورة صحيحة، ناهيك عن أهميته للمرأة الحامل أيضًا، فهو يكشف عن مدى معاناتها من مضاعفات الحمل، وعن وجود أي من المُشكلات، ويوصي به الطبيب لتشخيص حالات الحمل المنتبذ والحمل بتوأم.

أيهما أفضل تحليل الدم أو تحليل البول للحمل؟

لا تُشكل إجابة سؤال هل يخطئ تحليل الدم للحمل قبل الدورة بيومين فارقًا في مدى أفضليته، فما إن تمت مقارنته بتحليل البول نجد:

يحتاج تحليل البول إلى المزيد من نسبة الهرمون حتى تكون قراءته إيجابية.

تحليل الدم أكثر حساسية من تحليل البول.

يمكن أن يكون تحليل الدم نوعي أو كمي، أما البول فهو نوعي فقط.

تحليل البول يوضح وجود الحمل من عدمه فقط دون توضيح نسبة الهرمون.

متى يُنصح بإجراء اختبارات الحمل؟

لا شك أنَّ هناك أعراض توضح حدوث الحمل من عدمه، وهي علامات الحمل قبل الدورة القادمة، التي تدلل على نجاح التلقيح وحدوث الحمل، والتي يُمكن أن تتفقدها المرأة في الأعراض التالية:

الإحساس ببعض التغيرات في حلمة الثدي، على غرار لونها الداكن وكبر حجمها.

وجود بعض قطرات الدماء التي تنتج عن انغراس البويضة في جدار الرحم.

آلام أسفل البطن، ناهيك عن الإحساس بالتمدد.

آلام في الحوض تتفاوت في شدتها، إلا أنها تقترب من أعراض ما قبل الحيض.

الرغبة في التبول باستمرار.

الإحساس بوخز في الثديين، وبعض التورم، وانتفاخ حجمهما.

التعب المفرط دون وجود ما يستدعيه.

الشعور بالامتلاء.

تغيرات في الشهية.

الميل نحو أنواع من الأطعمة دون الأخرى.

ظهور حب الشباب نتاجًا للاضطراب الهرموني الذي يُرد إلى ارتفاع مستوى هرمونات الاستروجين والبروجستيرون.

التقلبات المزاجية العنيفة.

ارتفاع درجة الحرارة الجسم الداخلية.

الإحساس بالهبات الحرارية التي لا علاقة لها بالطقس.

بطء حركة الأمعاء، مما يؤثر على عمل الجهاز الهضمي.

يبدو جسم المرأة متورمًا بعض الشيء، وهو ما يعزو إلى ارتفاع مخزون السوائل في الجسم تحت الجلد.

الإحساس بآلام عند المبايض.

المعاناة مع غثيان الصباح، والشعور بالدوار والدوخة.

الرغبة في القيء.

اضطرابات النوم بين الأرق أو النعاس الشديد.

لذا يُنصح بالانتظار عادة لمدة أسبوع بعد تأخر الدورة الشهرية حتى يتم إجراء أي من التحاليل للحمل، لتلافي خطأ النتائج، كما ذكرنا بالحديث عن إجابة سؤال هل يخطئ تحليل الدم للحمل قبل الدورة؟

آثار جانبية لتحليل الدم للحمل

هو من التحاليل الآمنة، أما عن آثاره فهي المعتادة عند إجراء أي تحليل للدم، منها:

أعراض شائعة : كدمات في موضع الحقن، آلام طفيفة.

: كدمات في موضع الحقن، آلام طفيفة. أعراض نادرة: الإغماء، نزيف حاد.

في المُعتاد، تتخذ المرأة انقطاع الطمث الشهري دلالة على حدوث الحمل، لاسيما إن كانت دورتها لا تتأخر في موعدها، وعلى الرغم من ذلك لا تزال هناك حاجة لإجراء اختبار الحمل بتحليل الدم، ولذلك أفردنا الحديث في الإجابة على سؤال هل يخطئ تحليل الدم للحمل قبل الدورة؟