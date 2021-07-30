اختمي علاقتك بطريقة صحية بهذه الطريقة

انهاء علاقة غرامية من أصعب الأمور التي قد تضطري لفعلها، فحتى بعد أن تقرري أنتِ وشريكك رسميًا الانفصال، عليك ختام علاقتك بطريقة صحية حتى لا تعاني من آثار الانفصال وذلك من خلال الخطوات التالية:

المغفرة والقبول

يجب أن تكوني على استعداد لمسامحة شريكك حتى لو أخطأ وتقبل المسؤولية أيضًا إذا كنت سبب الانفصال، فهذا مهم جدًا لأنه يزيل الكراهية بداخلك ويصفى ذهنك قليلاً ويسمح لك بالمضي قدما.

تحمل الألم وتجنب طلب الراحة الفورية من الآخرين

قد تكونين أكثر عرضة للانسياق وراء عروض المواساة بعد الانفصال، ولكن كل ما عليك فعله هو الاسترخاء، وربما يمكنك إخبار أفضل صديق لك أو السماح لبعض الوقت بالمرور، ثم التحدث مع أي شخص قريب منك.

لا تتسرعي بالدخول في علاقة أخرى

ينصح الخبراء بالانتظار لفترة من الوقت قبل دخول علاقة أخرى، سواء كان ذلك 6 أشهر أو سنة أو حتى أكثر، فهذا سيساعدك على تجنب الوقوع في علاقة غير صحية بسبب التسرع.

انخرطي في الأنشطة الصحية

اشغلي نفسك بالأشياء التي تحبي القيام بها، مثل لعب كرة السلة أو القراءة أو الغناء أو مشاهدة بعض الأفلام، وهذا سيساعد على منعك من الانخراط في أي رذائل اجتماعية مرتبطة مباشرة بالاكتئاب.

تقبلي كون شريكك جزءًا من حياتك

تجنبي محاولة محو آثار العلاقة وشريكك من حياتك، بل اقبلي أنها حدثت وانتهت، وركزي على المضي قدما في حياتك.

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