قواعد اختيار لون مناكير الأظافر بحسب البشرة

مناكير الأظافر تجمل شكل اليدين وتضفي عليهما مزيداً من الأنوثة، شرط أن تحسن السيدة اختيار اللون المناسب. فأحياناً كثيرة ما يبدو جميلاً من مناكير الأظافر على أيدي بعض السيدات، قد لا يليق ببعضهن الآخر. بمعنى آخر، إن اللون نفسه يبدو رائعاً على يد بيضاء ويبدو غير متناسق على يد سمراء جداً، والعكس صحيح.

لذلك، إذا كنت تتساءلين عن طريقة اختيار لون المناكير الذي يليق بيديك، إليك هذه النصائح المفصّلة.

العنصر الأهم عند اختيار مناكير الأظافر يكمن في تناسق اللون مع لون البشرة. وفي هذا الإطار، يمكن اتباع قاعدتين:

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القاعدة الأولى: اختيار لون مناكير الأظافر من لون بشرة اليد



- صاحبات البشرة البيضاء يخترن مناكير الأظافر الفاتحة جدا.

- صاحبات البشرة الحنطية يخترن مناكير الأظافر ذات الدرجات اللونية المتوسطة.

- صاحبات البشرة السمراء يخترن منكير الأظافر ذات الألوان الداكنة.

القاعدة الثانية: اختيار لون مناكير الأظافر بعكس لون البشرة

- صاحبات البشرة السمراء والداكنة جداً: يخترن التدرجات النابضة وألوان مناكير الأظافر الجريئة. فعلى سبيل المثال، يليق بهذه البشرة ألوان الأحمر والبنفسجي والبرتقالي النابض. ما يجب الابتعاد عنه هو الألوان الزاهية والفاتحة جداً، لأنها ستولّد تناقضاً لونياً حاداً مع لون بشرتك.

- صاحبات البشرة الحنطية أو المتوسطة اللون: تعتبر هذه البشرة الأكثر سهولة في اختيار ألوان مناكير الأظافر، إذ يليق بها التدرجات الزاهية من الزهري والبنفسجي والأزرق والأحمر. كما يليق بها ألوان الفضي والأحمر الداكن، إضافة إلى البرتقالي والبني الشاحب وتدرجات البيج.

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ما يجب أن تتجنبه صاحبات البشرة الحنطية من ألوان مناكير الأظافر هو تدرجات الذهبي والبرونزي.

- صاحبات البشرة البيضاء: عادة ما تليق بهن الألوان الفاتحة من مناكير الأظافر، إضافة إلى التدرجات النابضة والداكنة من الأحمر والأحمر البرغندي والبنفسجي والأبيض والزهري والفضي، إضافة إلى الأزرق.

ما يجب تجنبه هو ألوان مناكير الأظافر الداكنة باستثناء الأحمر.





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