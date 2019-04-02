6 أفكار لاختيار ملابس تناسب فصل الربيع

تحتار الكثير من الفتيات في اختيار الملابس المناسبة لفصل الربيع

تحتار الكثير من الفتيات في اختيار الملابس المناسبة لفصل الربيع والملائمة لصيحات الموضة السائدة وتعتقد بعض الفتيات بأن موضوع اختيار تنسيق أزياء فصل الربيع عملية معقدة وصعبة،اليوم سنقدم لكِ بعض الأفكار والنصائح التى يمكنها أن تساعدك في اختيار ملابس تناسب فصل الربيع ولأطلالة أنيقة تجعلك متألقة:

1- من أبرز القطع المناسبة لفصل الربيع وأجوائه الكارديجان الطويل أو التونيك الخفيف الطويل فهذا أنسب مايمكن أرتداؤه في فصل الربيع مع بنطلون جينز Skinny ومع توب أبيض لأطلالة أنيقة ومتناسقة ويمكنك أيضاً أرتداء الحذاء المسطح أو صندل رقيق لتبرزي جمال أطلالتك ولتنعمى بأطلالة جذابة وليس لها مثيل.

2- يمكنك عزيزتى أرتداء القمصان البيضاء أو التيشيرت المقلم القطنى ذو القماشة الناعمة اللطيفة على جسدك في فصل الربيع ويمكنك تنسيقه مع السروال الفضفاض الجينزى أو تنورة من الشيفون أو تنورة ماكسى قطنية منقوشة وبالنسبة للحذاء فمن الممكن أرتداء حذاء رياضي أبيض أو صندل رقيق ذات نقوشات ربيعية جذابة وذلك لتفعمى أطلالتك بأنوثة وجمال لا يضاهى ولتشعرى بالمزيد من الراحة وتستمتعى بنسائم الهواء النقى في جو الربيع المتميز .

3- كذلك التنورة الجينز من القطع المهمة والأنيقة التى تساهم في أبراز أطلالتك بشكل مثير وجذاب في فصل الربيع يمكنك تنسيقها مع بادى كاجوال مبهج أو مع بلوزة بلون زاهى وذات رسومات مبهجة أو مع القميص الأبيض الكاجوال أو القميص الجينزي الأنيق لأطلالة حيوية وأنيقة وشبابية مع Flat Shoes أو Sport Shoes .

4- كما يمكنك أرتداء التيشيرت الفضفاض الطويل ذو الألوان الزاهية المبهجة مع بنطلون Legging وحذاء رياضي بلون البنطلون لأطلالة جذابة ورائعة .

5- كذلك القميص الشيفون الشفاف الأنيق هو دائماً يكون مصاحب للفتيات خاصة في فصل الربيع ويناسبه البنطلون الجينز ال Skinny لأطلالة أنثوية أنيقة وراقية مع حذاء مسطح مريح وأنيق لتكتمل أطلالتك .

6- كذلك الفستان الماكسي القطنى المنقوش بالزهور البديعة الزاهية هو من أكثر القطع الراقية في فصل الربيع وكذلك من أحدث صيحات الموضة لهذا العام فهو يمنحك نعومة وأنثوية لا تضاهى أحرصى على أقتنائه مع صندل بسيور أو حذاء رياضى و Scarf مطبوع بألوان زاهية وزهور جميلة وذو قماشة ناعمة وقطنية ليتناسب مع أجواء الربيع ومع جسدك الناعم .

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