اذا أردت ارتداء ملابس رياضية أنيقة.. فشاهدي اطلالات عليا بهات وسنا شيخ

يجمع حب الرياضة بين النجمتين عليا بهات وسنا شيخ، فكثيرًا ما يتم تصويرهما وهما ترتديان الأزياء الرياضية حتى لو بسيطة فهما يضفيان على أي أطلالة رياضية أناقة تجعلهما متميزين للغاية.

بحسب ما نشرته صحيفة " بولدسكي "، فأن النجمتين يمثلان تريندا للملابس الرياضية.

ظهرت عليا، في المطار مع والدتها سوني رزدان، بملابس رياضية ارجوانية اللون وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء.

على الرغم من بساطة اطلالتها لكنها خطفت الأنظار بأناقتها حيث ظهرت ممسكة بحقيبة صفراء جلدية بطابع جرافيتي مكتوب عليها " الحب هو".

أما عن سنا شيخ، فقد ظهرت بملابس رياضية، وارتدت سروالا أسود وسترة باللون البرتقالي من تصميم فيلا، ولم تستعين بأي أكسسورات وبدت في غاية الأناقة في زوج من الأحذية الرياضية من نفس العلامة التجارية لردائها الرياضي.

ومن الواضح ان كلتا النجمتين يعتمدان الأطلالة الرياضية ليس فقط أثناء ممارسة تماريناتهما الرياضية ، ولكن في حياتهما اليومية حيث إن تلك الملابس تجمع بين الاناقة وحرية الحركة.

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