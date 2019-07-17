من بريانكا تشوبرا لعليا بهات.. كيف تتألقي بارتداء البيجامات

في الأونة الأخيرة خرجت البيجامات من إطار غرف النوم للمناسبات العامة والرسمية بين المشاهير في عالم بوليوود.

بحسب ما نشرته صحيفة " تايمز أوف إنديا "، فإن العديد من ديفات بوليوود تألقن بارتداء البيجامات وجعلن منها تريند شهير وأساسي للملابس، من هؤلاء النجمات : بريانكا تشوبرا، كارينا كابور، كريستي خراباندا، وعليا بهات وغيرهم.

ارتدت بريانكا تشوبرا، بيجامة من الستان الزهري وشوهدت بها تتجول في الشوارع فهي أحد الثياب التي تشعر فيخا بالراحة . وارتدت عليا بهات بيجامة سوادء واطلالة أخري ببيجامة بيضاء عليها نقشة النجوم وهي في إحدى الصالات الرياضية حيث جعلن من البيجامة رداء مناسب للجيم.في حين اختارت كريتي خرباندا، بدلة رياضية تشبه البيجامة وردية اللون عندما كانت متواجدة في المطار.

أما كيارا ادفاني، فقد ارتدت بيجامة تشبه التي يرتديها الأطفال وبدت أيضا في غايه الأناقة والجمال.

قال مصمم الأزياء بريا كاتاري بوري، إن هذا مزيج بين ملابس النوم والملابس الرياضية، إنه شيء يمكنكي أن تشعري فيه براحة أكثر . في الوقت الحالي، والألوان نابضة بالحياة مثل ألوان النيون باللون الأصفر الفاتح، والأخضر النيون، والأرجواني الساطع ، والأزرق الفاتح والألوان الباستيل الناعمة مثل اللون الوردي الفاتح والأزرق السماوي والأبيض والأسود. وأضاف أن عليا بهات من أكثر النجمات التي مثلت هذا الاتجاه من الموضة بنجاح.

المزيد من إطلالات المشاهير:

بالفوشيا الزاهي... جاكلين فيرنانديز تتألق على غلاف مجلة "كوزموبوليتان" (صورة)

هذه الصيحة تسيطر على أحدث إطلالات نجمات بوليوود...شاهدي بنفسك