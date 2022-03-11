ارتجاج المخ..الأعراض والأسباب والعلاج

ارتجاج المخ هو إصابة دماغية رضحية خفيفة يمكن أن تحدث بعد اصطدام رأسك، ويمكن أن يحدث ارتجاج المخ أيضًا أثناء إصابة من نوع الإصابة التي تتسبب في اهتزاز رأسك ودماغك بسرعة ذهابًا وإيابًا.

وفي الحقيقة، لن تسبب كل إصابة في الرأس بإصابات الدماغ الرضية، ولكن ارتجاج المخ يمكن أن يسبب أعراضًا ملحوظة لا ينبغي تجاهلها، وتشمل الصداع وتغير الحالة العقلية وحتى فقدان الوعي.

وعادة لا يهدد ارتجاج المخ الحياة، لكنه يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة تتطلب عناية طبية، وقد يشمل العلاج الراحة، وأخذ استراحة من أنشطة معينة، ومسكنات الألم.

أعراض ارتجاج المخ

تختلف أعراض ارتجاج المخ حسب شدة الإصابة والشخص المصاب، حيث ليس صحيحًا أن فقدان الوعي يحدث دائمًا مع ارتجاج المخ، ولكن يعاني بعض الناس من فقدان الوعي، في حين أن البعض الآخر لا يعاني.

ويمكن أن تكون الارتجاجات مؤلمة، لكن معظمها لا يهدد الحياة، ولكن يجب أن تستشير الطبيب دائمًا بعد إصابة محتملة في الرأس، حيث قد يكون العلاج الطبي ضروريًا.

فيما يلي تفصيل لأعراض ارتجاج المخ وتشمل:

الأعراض الجسدية، حيث قد تعاني من حساسية للضوء والدوخة والتعب والصداع والغثيان والقيء وصعوبة في الرؤية

الشعور ببعض العواطف وبشكل خاص القلق أو الانفعال أو المزاج أو الحزن

التفكير والتذكر ومواجهة صعوبة في الانتباه، ومشاكل في الذاكرة قصيرة أو طويلة المدى، والشعور بالترنح

النوم وأنماط النوم غير المنتظمة أكثر من اللازم أو أقل من اللازم

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تشمل الأعراض التي قد تعاني منها أثناء ارتجاج المخ ما يلي:

الصداع

الغثيان أو القيء

الارتباك أو الشعور بالقلق

النعاس أو الشعور بالبطء

الدوخة

رؤية مزدوجة أو رؤية غير واضحة

حساسية الضوء أو الضوضاء

مشاكل التوازن

أعراض ارتجاج المخ عند الرضع

يمكن أن تختلف أعراض ارتجاج المخ عندما يتعلق الأمر بالرضع، حيث قد لا تكون ملحوظة في البداية، ولا يظهر الرضع تلعثمًا في الكلام وصعوبات في المشي وأعراض مميزة أخرى والتي يمكن رؤيتها عند الأطفال والبالغين المصابين بارتجاج في المخ.

تشمل بعض العلامات الشائعة لارتجاج المخ عند الرضع ما يلي:

نتوء أو كدمة مرئية على رأس الطفل

البكاء عندما تحرك رأس الطفل أو رقبته

القيء

التهيج

النعاس

أعراض ارتجاج المخ عند الأطفال

مع تقدم الأطفال في السن، قد تظهر عليهم علامات سلوكية أوضح عند الإصابة بارتجاج المخ، ويكونون قادرين على التعبير عن أعراضهم بأنفسهم.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020، كانت الأعراض الشائعة المبلغ عنها لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا المصابين بارتجاج في المخ هي:

مشكلة في النوم

مشاكل في الرؤية بما في ذلك آلام العين وازدواجية الرؤية

الصداع

الدوخة

تشمل العلامات الأخرى التي يجب البحث عنها لدى الأطفال الأصغر سنًا ما يلي:

الإفراط في البكاء

التحديق في الفضاء

التغيرات السلوكية

مشكلة في التركيز

نظرًا لأن أدمغة الأطفال لا تزال تتطور، فإنهم معرضون بشكل فريد لخطر الإصابة بإصابات الدماغ الرضية، خاصة إذا كانوا يمارسون الرياضة.

وفي الحقيقة، من المهم أن يتم فحص الأطفال على الفور بعد إصابات الدماغ الرضية المحتملة، إلى جانب توفير أماكن الإقامة اللازمة في المدرسة أثناء تعافيهم، حيث قد يحتاج الأطفال الذين يتعافون من ارتجاج المخ إلى وقت بعيدًا عن الفرق والفصول الرياضية، وقد تتطلب أيضًا فترات راحة إضافية أثناء النهار.

أسباب ارتجاج المخ

تحدث الارتجاجات بسبب نوع من إصابات الاصطدام في رأسك، حيث تطفو أدمغتنا في سائل يشبه الهلام داخل جماجمنا، ويسمى هذا السائل السائل الدماغي الشوكي (CSF). حيث يمكن أن تتسبب إصابات الرأس في اصطدام دماغنا والغشاء المحيط به (السحايا) بجانب جمجمتنا، وهذا النوع من التأثير يمكن أن يتلف أنسجة الدماغ، وحتى يتسبب في تسرب السائل النخاعي لدينا.

تشمل أسباب ارتجاج المخ ما يلي:

السقوط

التعرض للضرب في الرأس

التعرض لحادث سيارة

الإصابة في انفجار

في إصابات الرأس الشديدة، يمكن أن ينكسر جزء من جمجمتنا، ويمكن أن تتسبب كسور الجمجمة في كز حواف العظام الخشنة في دماغنا وبالتالي التسبب بالضرر.

علاج ارتجاج المخ

يعتمد علاج الارتجاج بحسب شدة الأعراض، حيث يمكن التئام معظم الارتجاجات في المنزل أو بأساليب طبية محافظة، ويمكن أن يشمل العلاج ما يلي:

مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية

شرب الكثير من الماء، حيث يمكن أن تسبب الارتجاجات الغثيان والقيء، مما يؤدي إلى الجفاف

الحصول على قسط كافٍ من الراحة

أخذ استراحة من الرياضة والأنشطة الشاقة الأخرى

عدم قياد سيارة على الفور، وهذا يشمل الدراجات أيضًا، أو أي شيء يتطلب التوجيه والتركيز

تجنب الكحول أثناء التعافي، حيث يمكن للكحول أن يبطئ التعافي وله تفاعلات سلبية مع بعض الأدوية

التقليل من استخدام الإلكترونيات بما في ذلك التلفزيون والهاتف الخلوي والكمبيوتر لإتاحة الوقت لعقلك للشفاء

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