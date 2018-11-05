تأثير فصل الشتاء على الأبراج

يزداد الاكتئاب عند برج القوس ويجعله لا يستطيع أن يغامر ويخطط

فصل الشّتاء هو أحد فصول العام الأربعة، ويتلو الخريف مباشرةً، ويبدأ عند حدوث الظّاهرة الفلكيّة المعروفة بالانقلاب الشتويّ، وذلك في الحادي والعشرين من ديسمبر من كلّ عام، ويستمرّ حتّى اليوم العشرين من مارس من السّنة التي تليها؛ حيث يحدث الاعتدال الربيعيّ، وذلك في النّصف الشماليّ من الكرة الأرضيّة، ويكونُ وقت الشّتاء مُتعاكساً بين نصفي الكرة الأرضيّة الشماليّ والجنوبيّ؛ فهو يبدأ في النّصف الجنوبيّ في اليوم الحادي والعشرين يونيو، ويستمرّ حتّى الثاني والعشرين من سبتمبر.

وكل منا يحب فصل معين، نجد من يحب فصل الصيف ومن يحب فصل الشتاء، لكن هل تعلم أن برجك ممكن أن يكون هو المتحكم في حبك أو كرهك لأي فصل من فصول السنة؟ في هذا المقال تعرف الأبراج وعلاقتها بالشتاء‎:

برج الحمل:

عزيزي برج الحمل حالة الأرق في فصل الشتاء ناتجة عن عدم استغلال النشاطه في هذه الفترة، والبعض يحاول التخلص من نشاطه الزائد عن طريق ممارسة الرياضة.

برج الثور:

عزيزي برج الثور، تزيد حالة الانطواء في فصل الشتاء وبمجرد مشاهدة فيلم جديد تتجدد الحالة النفسية، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بتناول أطعمة لذيذة بجانب الفيلم مثل الفيشار، الشيبس، المكسرات والحلويات اللذيذة.

برج الجوزاء:

أيها الجوزاء، ملل وروتين في فصل الشتاء قد تؤدي إلى الاكتئاب، ويحاولون وقتها تغيير الروتين واللجوء إلى أنشطة جديدة تغير من حالتهم النفسية.

برج السرطان:

شعور بالوحدة يدفعه نحو الاكتئاب، فهو يتغذى نفسيا، ويشبع عاطفياً من جلسات العائلة لذا عندما يجد نفسه في أوج الاكتئاب، يجب أن يقوم بزيارة عائلية ليجدد نشاطه.

برج الأسد:

شخصيته التي تحب الضوء لا تجد سوى الانطواء في الشتاء فالعزلة تفرض عليه فيكون في أسوء حالاته النفسية، ويسعى لحضور الحفلات والاجتماعات جاهدًا للتخلص من الاكتئاب.

برج العذراء:

صحته هي أهم شيء لديه لكن الشتاء سيعكر صفوه بنزلات البرد المتتالية التي تحبطه وتجعله تجلسه بالفراش مدة طويلة، وبمجرد العناية السليمة سيسترد نشاطه.

برج الميزان:

العقل والتفكير الزائد يجعل من الشتاء ملاذ لأغلب مواليد الميزان فهم الأقل عرضه لاكتئاب الشتاء وإن حدث فهم قادرين على التخلص منه بكل سهولة

برج العقرب:

لا يظهر اكتئابه لأحد بينما يشعر الجميع أنه في أوج نشاطه، ولكن يحاول أن ينعزل بالمنزل ليستدعي طاقته في هدوء وبعيدا عن الجميع.

برج القوس:

يزداد الاكتئاب عند برج القوس ويجعله لا يستطيع أن يغامر ويخطط، لذا يمر فصل الشتاء على القوس ببطء ويصعب الخروج من حالة الاكتئاب إلا بتحسن الجو.

برج الجدي:

يفكر بخطة العام الجديد، وذلك كافي لسوء حالته النفسية والمزاجية، كما أن الروتين يلعب لعبته لزيادة الاكتئاب، ولكن حضور حفله أو تجمع الأصدقاء كفيل بتغيير حالته

برج الدلو:

الموقف العاطفي هو الذي يحدد حالته النفسية، فان كان يشعر بالأمان فلا مجال للاكتئاب، وإن كان غير ذلك فهو في حالة اكتئاب شديدة.

برج الحوت:

عدم تحقيق الأهداف يشعر برج الحوت بالعجز ويزيد من اكتئابه، وعلاجه الوحيد هو اتخاذ بعض الخطوات، ولو بسيطة في طريق تحقيقه لأهدافه.

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