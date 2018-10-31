ارتفاع أنزيمات الكبد: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج!

يتم فحص نسبة أنزيمات الكبد عن طريق فحص الدم

ينتج الكبد مجموعة من الأنزيمات ، والتي هي مجموعة من المواد العضوية المتواجدة في الكبد، والعضلات، والقلب، وخلايا الدم، والهيكل العظمي؛ كأنزيم الجلوتاميك كربوكسيل، وأنزيم اكسولواستيك تتواجد هذه الأنزيمات بنسبة طبيعية، وعندما تزيد عن مستواها الطبيعي تسبب العديد من المشاكل.

يتم فحص نسبة أنزيمات الكبد عن طريق فحص الدم، وكما نعلم فالكبد عضو مهم جداً؛ فهو مصدر الأنسولين الذي يحافظ على نسبة السكر الطبيعية في الدم، ومخزن للجلوكوز الذي يمنحنا الطاقة، وهو خط الدفاع الذي يخلّص الجسم من السموم، تخيل تعرض هذا العضو المهم للخلل حينها سينتج عن ذلك مشاكل عدة قد تصل للموت.

أسباب ارتفاع أنزيمات الكبد

1- السمنة المفرطة: فزيادة الوزن بنسبة كبيرة عن الحد الطبيعي تعود بأثر سلبي على الكبد.

2- العوامل الوراثية: فإذا كنت من عائلة اعتادت الإصابة بهذا المرض فقد تصاب به لسبب وراثي.

3- شرب المشروبات الغازية والكحولية وتعاطي المخدرات: كل هذه تعدّ سموماً تدخل للكبد.

4- إنّ المصابين بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بزيادة أنزيمات الكبد لوجود خلل في الأنسولين.

5- تناول بعض الأدوية: كالأدوية الخافضة للكوليسترول، وأدوية تسكين الألم، وأدوية الروماتيزم، والأسبرين، وأدوية المفاصل، وبعض أنواع المضادات الحيوية وأدوية الدرن، وأدوية الفطريات والميكروبات.

6- الإصابة ببعض الأمراض: كالتهاب الكبد بأنواعه، والتهاب البنكرياس والمرارة، والتهاب الكلى والمجاري البولية، ومرض الحمى المضخمة للخلايا، ومرض وحيدات النواة.

أعراض ارتفاع أنزيمات:

- يصبح لون البشرة أصفر ويتغير لون بياض العينين للأصفر.

- تحوّل لون البراز والبول للون داكن .

- النزيف المعوي والاستسقاء الناتج عن تراكم السوائل في البطن.

- انخفاض درجة الحرارة بشكل ملحوظ. انخفاض الوزن من دون سبب واضح وبدون تعمّد.

- الشعور بتضخم حجم الكبد.

علاج ارتفاع أنزيمات الكبد:

- يجب مراجعة الطبيب فوراً ودون تأخير لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، لا تتناول أي أدوية أو وصفات تُنصًح بها فلا شيء يغني عن مراجعة طبيبك، إنّ مشاكل الكبد خطيرة ولا يجب الصبر عليها فلا تتأخر بزيارة الطبيب.

- راجع قائمة الأسباب السابقة وأوقف أي نشاط تظن أنّه السبب في مرضك، استشر طبيبك بشأن أدويتك، لا تقترب من المشروبات الغازية والكحولية وابتعد عن المواد المخدرة والدخان.

- راجع قائمة طعامك، لا تتناول الطعام الجاهز واستبدله بطعام صحي ولا تكثر من الحلويات والسكريات، أدخل السمك في نظامك الغذائي لاحتوائه على أوميغا٣، وأضف الدواجن واللحوم قليلة الدهون.

- قد يساعدك الثوم فهو يعدّ من المطهرات، والجريب فروت، والجزر، والبنجر؛ فهي أغذية مفيدة للكبد، وينصح بإضافة الكركم لأطباقك وتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، واشرب الشاي الأخضر.

- ممارسة الرياضة خصوصاً الرياضة غير المرهقة كالمشي لتنشط دورتك الدموية.

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