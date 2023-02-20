البوابة - نوروفيروس هو فيروس معد يمكن أن يؤدي إلى التهاب المعدة أو الأمعاء. عادة ما يؤدي إلى أعراض مثل القيء والإسهال. ويسمى أيضًا "أنفلونزا المعدة" ولكن لا علاقة له بالأنفلونزا.

بعد التعرض ، عادة ما تظهر الأعراض على الشخص في غضون 12-48 ساعة. يتحسن معظم الناس في غضون 1-3 أيام.

ارتفاع حالات نوروفيروس عالمياً: تعرف على الأعراض

ارتفاع عدد الحالات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

تُظهر بيانات من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) زيادة حادة في تقارير الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس Norovirus. تظهر البيانات من التقارير المختبرية أن تقارير الفيروس أعلى بنسبة 66٪ من المتوسط ​​في هذا الوقت من العام. علاوة على ذلك ، لوحظت أكبر زيادة في فيروس Norovirus الذي تم تأكيده مختبريًا لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر ، كما أن الحالات آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 4 فبراير ، كانت نسبة 17 في المائة من اختبارات نوروفيروس في الولايات المتحدة إيجابية ، وهي أكثر من أي وقت مضى في الموسم الماضي.

ارتفاع حالات نوروفيروس عالمياً: تعرف على الأعراض

من هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى نوروفيروس. يمكن أن تصاب بفيروس Norovirus من الاتصال المباشر مع شخص مصاب ويمكن أن ينتشر أيضًا من تناول طعام أو ماء ملوث. يمكن أن يؤدي لمس الأسطح الملوثة ثم وضع يديك غير المغسولة في فمك أيضًا إلى الإصابة.

الأعراض الأكثر شيوعًا للنوروفيروس هي:

الإسهال

التقيؤ

الغثيان

آلام في المعدة

تشمل الأعراض الأخرى لفيروس Norovirus الحمى والصداع وآلام الجسم. من المهم عدم تجاهل هذه العلامات واستشارة طبيبك.

ارتفاع حالات نوروفيروس عالمياً: تعرف على الأعراض

كيفية الوقاية من نوروفيروس

باتباع إجراءات النظافة البسيطة ، يمكنك منع الإصابة من Norovirus. تأكد من غسل يديك جيدًا بالماء والصابون. يجب غسل يديك بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات. تأكد من تنظيف يديك قبل تناول الطعام أو تحضيره أو التعامل معه. اتبع هذا أيضًا قبل إعطاء الدواء لنفسك أو لشخص آخر.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ، فإن معقم اليدين لا يعمل بشكل جيد ضد نوروفيروس. لذلك ، يجب دائمًا تفضيل غسل اليدين. علاوة على ذلك ، تأكد من تنظيف وتطهير الأسطح في منزلك وغسل الملابس جيدًا.

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