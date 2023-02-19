طبيب البوابة: 4 مشاكل هضمية ترتبط بمرض الكبد الدهني

البوابة - يشير مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) إلى مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد. الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي. تتطور الحالة تدريجيًا وغالبًا لا توجد أي علامات واضحة لاكتشاف الحالة خلال المراحل المبكرة.

ومع ذلك ، إذا ساءت الحالة ، يمكن أن تظهر من خلال مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي التي تستمر في التدهور بمرور الوقت. بدون علاج في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد الخطير ، بما في ذلك تليف الكبد.

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هل أنت مصاب بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)؟

يشير التهاب الكبد الدهني غير الكحولي إلى أحد أشكال NAFLD حيث يكون الكبد ملتهبًا ومتضررًا بسبب الخلايا الدهنية الزائدة. وغالبًا ما يظل التهاب الكبد الدهني غير الكحولي صامتًا وقد يؤدي إلى مضاعفات في الجهاز الهضمي في المراحل المتقدمة من مرض الكبد الدهني ، عندما تصل نسبة الكبد إلى 75٪ غير نشط وظيفيًا ، وفقًا لخبراء الصحة. فيما يلي بعض المضاعفات الهضمية التي يجب ملاحظتها:

النفخ

وفقًا للمجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي ، فإن ما يصل إلى 80 بالمائة من مرضى تليف الكبد يبلغون عن واحد أو أكثر من الأعراض المعدية المعوية. "أكثر أعراض الجهاز الهضمي شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها تشمل انتفاخ البطن في 49.5 بالمائة من المرضى" ، كما أشار أحد الأبحاث المنشورة في المجلة. قد يحدث الانتفاخ بسبب تراكم السوائل في تجويف البطن. إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي تراكم السوائل هذا إلى التهابات في البطن.

آلام في البطن

معظم المرضى الذين يعانون من NAFLD لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون من آلام غامضة في الجزء العلوي من البطن. عادة ما يكون الألم خفيفًا أو مؤلمًا. إلى جانب آلام البطن ، قد يعانون أيضًا من الغثيان وفقدان الشهية.

عسر الهضم

وجد بحث عام 2014 بعنوان "مرض الكبد الدهني غير الكحولي يزيد من خطر الإصابة بأعراض الارتجاع المعدي المريئي"، ارتباطًا إيجابيًا بين NAFLD وعلامات الارتجاع المعدي المريئي (GERD) مثل حرقة المعدة والتجشؤ (عندما يرتفع مزيج من العصائر المعدية والأطعمة غير المهضومة في بعض الأحيان الى المريء والفم).

مشكلة في هضم الطعام

قد تشعر بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن ، إلى جانب صعوبة في هضم الطعام والتخلص منه. إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو أكثر بالتزامن مع بعضها البعض ، يُنصح بمراجعة طبيبك. إذا تأخر العلاج ، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من المضاعفات مثل سوء التغذية ونزيف المعدة.

طبيب البوابة: 4 مشاكل هضمية ترتبط بمرض الكبد الدهني

نصائح للوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي

اختر نظامًا غذائيًا نباتيًا صحيًا غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية. حافظ على وزن صحي من خلال ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية. ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع. في الأيام التي لا يمكنك فيها ممارسة الرياضة ، حاول زيادة عدد خطواتك بالذهاب في نزهة على الأقدام .

طبيب البوابة: 4 مشاكل هضمية ترتبط بمرض الكبد الدهني

من هو أكثر عرضة لخطر التهاب الكبد الدهني غير الكحولي ؟

يعد NAFLD شائعًا لدى الأشخاص المصابين بالسمنة ومرض السكري من النوع 2. وفقًا للدراسات ، فإن ثلث إلى ثلثي الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لديهم التهاب الكبد الدهني غير الكحولي .

تشمل عوامل الخطر الأخرى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات ، وانقطاع النفس النومي ، ونقص نشاط الغدة الدرقية ، والغدة النخامية غير النشطة.

طبيب البوابة: 4 مشاكل هضمية ترتبط بمرض الكبد الدهني

علامات الكبد غير المرتبط بالهضم

على الرغم من وجود العديد من العلامات المتعلقة بصحة الجهاز الهضمي ، فقد تنعكس بعض العلامات في أجزاء أخرى من جسمك. وهذا يشمل الإرهاق وتضخم الأوعية الدموية تحت سطح الجلد مباشرة واحمرار راحة اليد واصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

كيفية علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)

يشمل العلاج عادة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة. يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تحسين عوامل الخطر المرتبطة بـأولئك الذين يعانون من تليف الكبد بسبب NASH (التهاب الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول) ، قد يحتاجون إلى زرع كبد.

ما هو مرض الكبد الدهني الكحولي؟

يمكن أن يحدث مرض الكبد الدهني الكحولي من شرب الكثير من الكحول. عندما تشرب الكحول ، يقوم الكبد بتفتيت معظمه ، وذلك لإزالته من جسمك. ومع ذلك ، يمكن أن تولد هذه العملية مواد ضارة ، والتي يمكن أن تتلف خلايا الكبد ، وتعزز التهاب الكبد ، وتضعف أيضًا دفاعات الجسم الطبيعية.

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