8 أسباب لانتفاخ الجسم

افتقار النّظام الغذائي إلى كمياتٍ مناسٍبةٍ من البروتينات

يُعاني بعض الأشخاص من وجود انتفاخٍ في مناطِق مختلفةٍ من الجسم بشكلٍ مفاجىء مع عدم الإكثار من تناوُل الأطعمة الدسمة أو الغنيّة بالدهون؛ هذه الظاهرة تُعرَف باحتباس السوائل في الجسم.

أسباب انتفاخ الجِسم:

1- الحمل: يفرِز الجسم في فترة الحمل الكثير من الهرمونات التي تساعِد على حمايته، ومن هذه الهرمونات ما يؤثِّر على كميات السوائِل في الجسم؛ حيث يفرِز كميّاتٍ زائدة من السوائِل لتليين أعضاء الجِسم من أجل إتاحة الفرصه له بالتوسّع بشكلٍ مريح وآمن، ويظهر الانتفاخ غالباً في اليدين والقدمين والكاحلين والساقين، ولكن يجب عدم الخلط بين الانتفاخ الطبيعي والانتفاخ الناتِج عن تسمم الحمل.

2- قرب قدوم الدورة الشهريّة عند النِّساء؛ تُعاني البعض من السيدات من تجمّع السوائِل في جسمها عند قرب قدوم الدورة الشهرية لديها. تناوُل الكثير من الأطعمة المالِحة والتي تحتوي على الصوديوم بكثرة؛ فالصوديوم يقوم بحبس السوائِل داخل الخلايا والأوعية الدمويّة.

3- تناوُل بعض الأنواع من الأدوية مثل: أدوية السكّري، وأدوية ضغط الدم؛ فهي تسبب تجمّع السوائِل في الجسم.

4- الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل تليّف الكبِد الذي يُسبّب تجمّع السوائِل في تجويف البطن وفي الساقين، كما أنَّ أمراض الكِلى أيضاً تتسبّب في تجمّع السوائِل في الساقين وحول العينين.

5- افتقار النّظام الغذائي إلى كمياتٍ مناسٍبةٍ من البروتينات؛ فتتجمّع السموم في الجسم مما يتطلّب منه حبس كمياتٍ كبيرةٍ من المياه لمعادلة هذه السموم.

6- زيادة إفراز هرمون الأنسولين بسبب الإكثار من تناوُل السّكريات، وزيادة كميّات الأنسولين تؤثِّر على كميات الصوديوم والذي بدورِه يؤثِّر على عمل الكِلى.

7- التحسّس من بعض الأطعمة؛ فهي سبب احتباس السوائِل في الجسم.

8- في بعض الحالات البسيطة يمكن أن يكون الجلوس لفتراتٍ طويلةٍ دون التحرّك أحد الأسباب.

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