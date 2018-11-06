يعمل فيتامين "A" على تقويّة العِظام في الجِسم

فيتامين "A" هو عبارة عن مُركَب قابِل للذّوبان في الدّهون الموجودة في جِسم الإنسان، يُسمى بالإنجليزية "Vitamin A" أما الاسم العِلمِي له فهو الريتنول، يُعطي جسم الإنسان الكثير من الفوائِد الطّبية مثل المناعة ضدْ الكثير من الأمراض التي تُصيب أجهزَة الجِسم المُختلَفة، ومُساعدَة الحامِل في تغذيّة الجنين، والمُساعدَة في انقسَام الخَلايا المُكونّة للدّماغ والرئتين، له دور كبير ومُهم في إنتاج كُريات الدّم البيضاء التي تُعتبر خطْ الدّفاع الرئيسي في جسم الإنسان.

فوائد فيتامين "A":

1- يُساعد فيتامين "A" على تقويّة البصر، ويَعتبِر الأطباء أنّ أحدْ الأسباب الرئيسية لمرض العَشَى اللّيلي هو نقْص فيتامين "A"، لذلك يَنصَح الأطباء الأشخاص المُصابين بهذا المَرض تناول الأطعمَة التي تحتوي على الفيتامين.

2- يعمل فيتامين "A" على تقويّة العِظام في الجِسم، نظراً لاحتوائِه على حِمْض الريتنويك الذي تمتّصُه العِظام، وقد يُؤدّي عدم تناول الأطعِمة التي تحتوي على فيتامين "A" إلى هشاشة العِظام والكُسور غير الطبيعية.

3- يعمل فيتامين "A" على تقويّة خطْ الدّفاع الرئيسي في جِسم الإنسان من خلال المُساعدة في إنتاج كُريات الدّم البيضاء، كما يُؤدّي دور كبير في الحِفاظ على الجِلد الذي يُعتبر خطْ الدفاع الأول في جسم الإنسان.

4- يُساعد فيتامين "A" على الوقاية من الحَصوَات التي تتكوّن في الكِلى، وذلك لاحتوائِه على مادة فُوسفات الكالسيوم التي تعمل على عدم تكوّن هذه الحَصَى، وتُسبّب الحَصَوات في الكِلَى الكثير من الألَم والغَثيان للإنسان المُصَاب بها والذي يضطر إلى القِيام بالعمليات الجِراحيّة لتفتيتَها.

5- يُساعد فيتامين "A" على تقويّة فروة الرّأس مما يُؤدّي إلى تقويّة الشّعَر وعدم تساقُطه، ويُساعد على منْع الجَفاف للشّعر والفّروة، ويعمل أيضاً على استعادة لون الشّعر الطّبيعي في حالة فُقدانِه بسبَب العديد من الأمراض، ويُساعد على تقليل كِميّة القِشرّة الموجودة في فرّوة الرّأس.

6- يُعتبر فيتامين "A" من أفضل أنواع العِلاج التي يصفِها الأطباء للحُصول على بشرَة ناعِمة ومُشرّقة، ومن الأمور التي يُساعد فيتامين "A" على القَضاء عليها إلى حدٍ ما هو حبْ الشّباب الذي يُعتبر أحد المَشاكل التي يمُر بها الشّباب في مرحلة المُراهقة.

7- يُساعد فيتامين "A" على التقليل من التّجاعيد في جِسم الإنسان وخاصّة في الوجَه، وذلك لاحتوائه على الكاروتينات التي لها دور كبير في القَضاء على الأكسّدة التي تحدُث داخل الجسم.

8- يَعمل فيتامين "A" أيضاً على حِماية العَين من الضُمور الشّبكي، نظراً لاحتوائِه على مادّة الريتنال التي تعمل على الدّخول إلى أغشية العين وحِمايتها.

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