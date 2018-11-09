نصائح الأخصائيين للمرأة الحامل لمنع انتفاخ القدمين

إنّ انتفاخ القدمين أمر طبيعي خلال فترة الحمل

تعاني الغالبيّة العظمى من السيّدات الحوامل من تورّمٍ أو انتفاخٍ في القدمين خاصّةً في الثلث الأخير من الحمل، وهذا أمر طبيعي يعدّ من أعراض الحمل؛ فالعوامل الفسيولوجيّة التي تحدث خلال فترة الحمل تفسّر سبب تورّم القدمين وانتفاخهما.

تورّم القدمين خلال فترة الحمل يحصل عند غالبيّة الحوامل في أيّ وقت خلال فترة الحمل، ولكنّه يزداد كلّما اقتربنا من موعد الولادة، والسبب في ذلك يعود لزيادة حجم الرّحم الّذي بدوره يزيد من الضّغط على الأوعية الدمويّة في منطقة الحوض عند السيّدة الحامل، الأمر الّذي سيجعل عودة الدم من الأوردة السفليّة ( خاصّةً في منطقة الكاحل والقدم) إلى القلب بطيئة، فيتجمّع الدم في تلك المنطقة، وتتورّم القدمين، ولا ننسى أنّ التغيّرات الهرمونيّة والفسيولوجيّة في الحمل تشمل الجسم كلّه؛ حيث إنّ حجم الدم يزداد، وتحتبس السوائل في الجسم بشكلٍ طبيعيّ.

ومن العوامل الأخرى الّتي تؤدّي لتورّم القدمين وانتفاخهما:

- الوقوف لفتراتٍ طويلة دون الحركة.

- تناول الأطعمة المالحة بكثرة: حيث إنّ زيادة الصوديوم ( ملح الطعام ) في جسم الإنسان يزيد من احتباس الماء في الجسم.

- تعرّض جسم الحامل لدرجات حرارة عالية خاصّةً في فصل الصيف.

- الوزن الزائد للحامل أكثر من الوزن المسموح به.

- قد تعاني المرأة الحامل من بعض الأمراض الّتي من أعراضها: انتفاخ القدمين وتورّمهما، مثل: أمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد، وغيرها من الأمراض الّتي تؤثّر في توازن الماء والأملاح في الجسم.

- هناك بعض الأدوية التي قد تضطرّ الحامل لتناولها، وتؤدّي إلى احتباس السوائل في الجسم وانتفاخ القدمين، منها: مضادّات الالتهاب، أو إحدى أنواع الستيرويدات.

إنّ انتفاخ القدمين كما ذكرنا أمر طبيعي خلال فترة الحمل، وسرعان ما يبدأ بالزوال تدريجيّاً بعد الولادة، ولا داعي للقلق كثيراً حوله إلّا في حال كان هذا الانتفاخ يشمل مناطف أخرى غير القدمين مثل: الوجه، والعينين، أو أنّ هذا الانتفاخ حصل فجأةً وبصورةٍ سريعة، عندها يجب مراجعة الطّبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، منها: قياس ضغط الدم، وتحليل وظائف الكلى، وتحليل البروتين، وتحليل البول.

نصائح حول انتفاخ القدمين:

من النصائح المتّفق عليها من قبل المتخصّصين حول انتفاخ القدمين أثناء الحمل:

- تجنّب الوقوف لفتراتٍ طويلة.

- ارتداء الأحذية والألبسة المريحة.

- رفع الأقدام أثناء الجلوس وفي العمل ( إذا كان الجلوس لفتراتٍ طويلة أيضاً).

- شرب السوائل خاصّة الماء خلال الأجواء الحارة.

- المحافظة على تناول طعامٍ صحيّ متوازن قليل الأملاح والدهون.

- في حال كانت الحامل تعاني من أيّة أمراض، أو تتناول الأدوية المزمنة، عليها المحافظة على مراجعة الطبيب، وإجراء الفحوصات اللازمة لتجنّب أيّة أعراض جانبيّة أخرى أثناء الحمل .

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