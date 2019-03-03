11 سبب لـ قلة دم الدورة الشهريّة

وزن جسم المرأة تأثير في الدم المتدفق أثناء الدورة الشهرية

هناك أسباب كثيرة يمكن أن تسبّب قلة دم الدورة الشهريّة، منها ما قد يعني وجود مشكلة، ومنها ما هو طبيعي، من الأسباب التي قد تكون وراء قلة دم الدورة الشهريّة ما يأتي:

1- العمر: قد يكون دم الدورة الشهرية قليلاً لدى النساء اللاتي شارفن على وصول سن اليأس، بسبب تأثير الهرمونات حيث يقل إفراز هرمون الإستروجين، وكذلك لدى الفتيات الصغيرات عند بداية حدوث الدورة الشهرية لأول مرة.

2- الحمل: المعتاد أن الدورة الشهرية تنقطع عن حدوث الحمل، لكن يمكن أن تلاحظ المرأة نزول قطرات من الدم لمدة يومين أو أقل، وقد تظن المرأة أنه دم الدورة الشهرية، لكن من الممكن أن يكون هذا الدم هو الدم الناتج عن زراعة البويضة المخصّبة في جدار الرحم.

3- وزن الجسم والتغذية: وزن جسم المرأة تأثير في الدم المتدفق أثناء الدورة الشهرية، فخسارة الوزن واكتسابه بسرعة يمكن أن تؤدي إلى اختلال في الدورة الشهرية، بالإضافة إلى النساء ذوات الوزن المنخفض يمكن أن يعانين من اختلال في الدورة الشهرية.

4- الرضاعة الطبيعية: لن تعود الدورة الشهرية عند المراة بعد إنجابها مباشرة إذا كانت مرضعة، حيث يعمل الهرمون الذي يساهم في إدرار الحليب على منع عملية التبويض، وتأخير قدوم الدورة الشهرية، ولكن الرضاعة الطبيعية لا تعني عدم إمكانية حدوث حمل، لذلك إن كانت المرأة مرضعة ولاحظت نزول قطرات دم، فيمكن أن تكون هذه القطرات نتيجة زرع البويضة المخصّبة في بطانة الرحم، لذا من الجيد القيام بفحص حمل.

5- اضطرابات الأكل: من الأمثلة على اضطرابات الأكل فقدان الشهية العصبي والنهام العصبي، والنساء اللاتي يعانين من اضطرابات الأكل يمكن أن يكون دم الدورة الشهرية عندهن قليلاً، لأن هذه الاضطرابات يمكنها أن تؤدي إلى انخفاض الوزن، مما يؤثّر في الهرمونات التي تنظّم الدورة الشهرية.

6- وسائل تنظيم الحمل: يمكن أن يكون السبب وراء قلة دم الدورة الشهرية استخدام موانع الحمل، حيث إن بعض موانع الحمل تعمل عن طريق منع تحرير البويضة من المبيض، وتكون هذه الموانع على شكل حبوب أو حلقات أو لاصق، أو حقنة أو لولب داخل الرحم، وعندما لا يتم تحرير البويضة، فإن الرحم لا يشكل بطانةً سميكةً، وبالتالي ينزل دم الدورة الشهرية أقل وأخف من المعتاد.

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7- الضغوطات الحياتية: يتأثر الدماغ عند التعرّض للضغوطات الحياتية، وهذا بدوره يؤثّر في الهرمونات المنظّمة للدورة الشهرية، وبالتالي يمكن أن تكون الدورة غير منتظمة أو أخفّ من المعتاد عند النساء اللاتي يعانين من الضغوطات. ويُفترض عند تخلص المرأة من الضغط أن تعود الدورة منتظمة كما كانت.

8- التمرّن بكثرة: تتعرض النساء الرياضيّات للضغط، ويستهلكن الكثير من الطاقة، كما أن أوزانهنّ قليلة، وهذا بدوره يؤدي إلى تغيرات في الدورة الشهرية.

9- أمراض الغدّة الدرقية: تؤثّر أمراض الغدّة الدرقية في الدورة الشهرية عند النساء، حيث إن فرط نشاط الغدة الدرقيّة قد يؤدي لنزول كميات قليلة من الدم أثناء الدورة الشهرية، وأحياناً غياب الدورة الشهرية.

10- الحمل خارج الرحم : ويعدّ هذا السبب من الأسباب الخطيرة والتي تستلزم مراجعة طبيب مختصّ، ويمكنها أن تهدّد حياة الأم، حيث إن الحمل خارج الرحم يمكنه أن يسبّب نزول دم كثيف أو خفيف أثناء الدورة الشهرية.

11- متلازمة تكيّس المبايض: قد يكون سبب عدم انتظام الدورة أو انقطاعها عند بعض النساء هو إصابة المرأة بمتلازمة تكيّس المبايض؛ حيث إن هذه المتلازمة تنتج بسبب حدوث عدم انتظام في الهرمونات، وإلى جانب عدم انتظام الدورة الشهرية، يمكن أن تعاني المرأة المصابة بالمتلازمة من حب الشباب، والسمنة، وزيادة الشعر غير المرغوب فيه خاصة في منطقة الوجه، كما أنها قد تعاني من العقم.

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