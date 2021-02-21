متى تكون الإفرازات المهبلية البيضاء اللزجة طبيعية؟

الإفرازات المهبلية البيضاء اللزجة هناك شكوى شائعة بين السيدات حول الإفرازات المهبلية ويتساءلون عن خطورة هذه الإفرازات المهبلية المزعجة والغير المريحة، ولكنها شر لا بد منه في حياة كل إمرأة. ولكن ليست كل الإفرازات المهبلية سيئة. فالقلق يجب أن يبدأ فقط عندما يتغير لون الإفراز أو تظهر رائحة غير مستحبه.



خلال الإباضة قد تصبح الإفرازات المهبلية البيضاء اللزجة سميكة جداً وتشبه المخاط، وقد تستخدم بعض النساء وجود افرازات بيضاء سميكة كمؤشر طبيعي على الخصوبة التي تدل على احتمالية الحمل خلال هذه الفترة. وأنه إذا رافق نزول افرازات بيضاء سميكة ووجود حكة تصاحبها، فإن ذلك يدل على احتمال الاصابة بالتهاب المهبل الفطري.

الإفراز المهبلي له وظيفة أساسية: فهو يعمل ضمن آلية 'تنظيف ذاتية' للجهاز التناسلي، خصوصا في الأيام التي تلي الدورة الحيضية الشهرية. ووظيفته هي التخلص من الخلايا والسوائل المتبقية في منطقة الرحم، وهي طريقة طبيعة للحفاظ على صحة الرحم والمهبل وعنق المهبل.

ما هي الإفرازات المهبلية البيضاء

الإفرازات البيضاء المهبلية الرقيقة ذات الرائحة السمكية القوية قد تشير إلى التهاب المهبل الجرثومي، فهو أكثر أنواع العدوى المهبلية المنتشرة بين النساء بين سن ال 15-44 عامًا، وقد تشمل الأعراض الأخرى الحرقة في التبول والحكة المهبلية.

أسباب الإفرازات البيضاء المهبلية

حاجزًا لمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى عنق الرحم.

تساعد في منع الجراثيم والبكتيريا للوصول إلى عنق الرحم.

تجنب الالتهابات التي تلي فترة الدورة الشهرية.

الوقاية من الإفرازات البيضاء المهبلية

لتجنب الإفرازات المهبلية البيضاء اللزجة تجنب الغسل بالمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية، التي يمكن أن تدمر البكتيريا الجيدة التي تساعد في منع الالتهابات المهبلية.

لتجنب الإفرازات المهبلية البيضاء اللزجة يفضل ارتداء الملابس القطنية المريحة التي تمتص الرطوبة، وقد تمنع الإصابة بعدوى الخميرة.

لتجنب الإفرازات المهبلية البيضاء اللزجة يجب ممارسة الجنس الامن، من خلال استخدام الواقي الذكري.

لتجنب الإفرازات المهبلية البيضاء اللزجة يجب القيام بعمل فحوص مستمرة لمعرفة الأمراض المنقولة جنسيًا.

لتجنب الإفرازات المهبلية البيضاء اللزجة يفضل استخدام الصابون غير المعطر، فالمنتجات المعطرة قد تعطل التوازن الطبيعي للبكتيريا في المهبل مما قد يزيد من خطر العدوى.

ما هو المقدار الطبيعي للإفرازات؟

يقول الطبيب النسائي براتشي كاكر، "تتفاوت كمية الإفراز من إمرأة إلى إمرأة، لذا فما قد يكون طبيعيا لسيدة ما قد يكون شاذا بالنسبة لسيدة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتفاوت الكمية والكثافة بالاستناد إلى عوامل أخرى مثل الإجهاد، الالتهابات، المرض، إستعمال المضادات الحيوية، والتقدم في السن، والحمل."

وبينما يمكن ان تواجه بعض النساء إفرازات يومية، باستثناء أيام الدورة الشهرية، يمكن أن تواجه بعض النساء إفرازات عرضية. يقول الطبيب كاكر، "طالما كان الإفراز شفافا أو ضاربا إلى البياض قليلا، بدون رائحة وليس سميكا، فالإفراز يعد طبيعيا".

متى يجب أن تشعري بالقلق؟

يسبب الضيق في منطقة الرحم عادة ظهور إفرازات مهبلية، وفقا للدكتور كيرتي سومان." وسواء كان الامر مجرد عدوى أو مشكلة أكبر مثل ورم ليفي، يمكن أن يشير الإفراز المهبلي إلى حالة مرضية." من الناحية الأخرى، قد تواجه السيدة إفرازاً ثقيلاً ومفاجئاً، أو قد تواجه جفافاً شديداً في المنطقة المهبلية بدون إفرازات. على أي حال، يجب أن يقرع هذا جرس الإنذار".

إضافة إلى ذلك، قد يتغير شكل الإفراز، وعندها الذي يجب أن تشعري بالقلق. يقول الدكتور سومان، "إذا تغير لون الإفراز - مثلا يتحول إلى أبيض مصفر أو مخضوضر أو مخثر، مثل اللبن الرائب - وإذا طور رائحة مريبة أو غير سارة وقوية، فهذا يعني بأنكِ مصابة بالعدوى. قد تكون عدوى خميرة أو vaginosis أو حتى مرضا منقولا جنسيا مثل السيلان. اما الأخبار الجيدة في أن هذه الإصابات يمكن أن تعالج بالدواء ويجب اتباع أوامر الطبيب بصرامة، حتى تتخلصي من الإلتهاب بفعالية.

أنواع الإفرازات المهبلية

1- إفرازات ليس لها لون: وهي إفرازات مائية شفافة وهى تخرج من الخلايا المبطنة لجدار المهبل نفسه وقد تحت للبنت أو السيدة إذا شعرت بمقدمات أي شعور عاطفي جنسي.

2- إفرازات المهبل البيضاء: وهي عبارة إفراز مخاطي أبيض لزج بعض الشيء تفرزه خلايا عنق الرحم عند الجماع أو النشوة الجنسية العالية.

3- إفرازات المهبل البنية: وهي عبارة عن إفراز مخاطي آخر تفرزه خلايا جدار الرحم نفسه خاصة فى منتصف الدورة الشهرية الأخير وقبل الحيض مباشرة.

4- إفرازات المهبل اللزجة: وهي إفرازات لزجة ذات رائحة مميزة تفرزها غدتي بارثولين وهما غدتان تقعان فى الثلث الخلفي من الشفرين الصغيرين:

في فترة نزول البويضة فى منتصف الدورة الشهرية ومصدرها الأساسي عنق الرحم وسببها زيادة إفراز هرمون الأستروجين من المبيض .

قبل نزول البويضة بأيام قلائل (2- 4) ويكون إفراز مائيا نتيجة احتقان جدار المهبل والحوض عامة المصاحب لاكتمال نضوج البويضة وقبل قذفها الى الرحم .

أثناء الحمل وخاصة فى الشهور الأخيرة منه وهي إفرازات مائية.

أثناء اللقاء الجنسي وهو ما نطلق عليه إفرازات المرأة الجنسية.

5- الإفرازات المهبل غير الطبيعية : الافرازات ذات اللون الأصفر أو الأخضر تعنى وجود التهاب ميكروبي .

6- الإفرازات ذات الرائحة الكريهة : قد تدل على وجود التهاب فطري فىالمهبل بفطر المونيليا أو التهاب بميكروب خاص يسمي الترايكومونس أو نتيجة وجود جسم غريب فى المهبل مثل اللولب والإفراز المصاحب للفطريات يسبب احساسا بالحرقان والرغبة فى الهرش وله شكل مميز مثل ماء الجبن وقد يصاحبه فقاقيع هوائية.

7- الإفرازات المهبل التي تحتوي على الدم: أي المصحوبة بكمية متفاوتة من الدم أو الصديد وهى أخطر الأنواع لأنها قد تصاحب الأورام الحميدة أو الخبيثة وتستوجب سرعة الكشف والعلاج.

يمكننا اعتبار الإفرازات المهبلية طبيعية في حال:

ظهور الإفرازات المهبلية بلون شفاف أو حليبي عندما تجف على الملابس الداخلية.

إفرازات مهبلية عديمة الرائحة.

منع الإفرازات البيضاء المهبلية الطبيعية عدم التسبب بوجود حكة مهبلية أو الشعور بالانزعاج أثناء التبول.

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