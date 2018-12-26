6 نصائح لعلاج تحجر الثدي قبل الدورة الشهرية

يرجى لبس حمالات صدر خفيفة غير ضيقة بالذات اثناء الليل

معظم النساء اللواتي يصبن بانتفاخ الثدي قبل الدورة هن ما فوق ٣٥ سنة. وتقول الأبحاث إن التي يكون صدرها كبيراً وعريضاً هي التي تصاب بانتفاخ الثدي قبل الدورة أكثر من صاحبة الثدي الصغير. يتسبب بحدوث ذلك النسبة المرتفعة من هرموني الاستروجين والبروجستيرون في منتصف الدورة فيتسببان بتضخم الثديين. أما أعراض انتفاخ الثدي قبل الدورة فهي: انتفاخ ثدي واحد أو الثديين، الشعور بالألم، ثقل في الثدي. وتزول هذه الأعراض مع بداية نزول دم الدورة الشهرية. علاج انتفاخ الثدي قبل الدورة:

ـ يرجى التقليل من شرب الشاي والقهوة وأي شيء يحتوي على الكافيين. والتخفيف من تناول الأطعمة الدهنية والدسمة.

ـ يرجى لبس حمالات صدر خفيفة غير ضيقة بالذات اثناء الليل.

ـ يمكن تناول فيتامين ب١ و ب٦ للتخفيف من الأعراض.

ـ بعضهم ينصح بوضع كمادات ثلج، ودهن الثديين بزيت زهرة الربيع.

ـ في حال الاستخدام اليومي لحبوب منع الحمل أو الهرمونات يرجى مراجعة الطبيب لايقافه أو تبديله بدواء آخر.

ـ يمكن استخدام مسكنات الألم مثل البنادول والبروفين وغيره للتخفيف من حدة الأعراض.

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