استخدمي عصير البصل لعلاج عدم انتظام الدورة الشهرية

تعاني العديد من الفتيات والنساء من عدم انتظام الدورة الشهرية، حيث تعتبر الدورة الشهرية غير المنتظمة المعروفة طبيًا باسم قلة الطمث مشكلة شائعة عند النساء، وهي في العادة تنتج عن عدد من العوامل المختلفة والتي تشمل الاجهاد الزائد عند ممارسة الرياضة أو زيادة أو نقص الوزن بسرعة أو عدم تناول ما يكفي من السعرات الحرارية أو الاختلالات الهرمونية.

ومع ذلك ، يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تساعد في علاج عدم انتظام الدورة الشهرية، وخاصة عصير البصل، حيث يعتبر البصل غني بأهم المركبات الصحية كالألياف الغذائية والدهون الصحية والدهون المشبعة والكبريت والبروتينات والسكريات، والمعادن مثل المغنيسيوم، والزنك، والحديد، والفسفور، والكالسيوم، والصوديوم والبوتاسيوم، إضافة إلى أنواع معينة من الفيتامينات مثل فيتامين A, B1, B2, B3, B9, B12, C, K، وكل ما تحتاجين إليه للاستفادة منه هو اتباع الوصفة التالية:

المقادير

بصلة كبيرة

ليمون أو عسل حسب الرغبة

كوب ماء

طريقة التحضير:

اطحني بصلة كبيرة، قبل غليها في كوب من الماء لبضع دقائق، ثم صفي الخليط وأضيفي السائل إلى عصير الليمون واشربي الخليط دفعة واحدة.

يمكنك تكرار الامر مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

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