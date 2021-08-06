بـثلاث مشروبات فقط… كيف تتخلصين من ألام المفاصل ؟

تُفيد بعض التغييرات في النظام الغذائي المعتاد للمصابين بمرض التهاب المفاصل في تقليل آلالام المزعجة التي يترتب عليها تقييد حركتهم والشعور بالآلام المبرحة.

وتتنوع أمراض التهاب المفاصل بين النقرس والالتهاب الروماتيدي والتهاب المفاصل الصدفي وهشاشة العظام وهو أكثر الأنواع شيوعاً ويحدث نتيجة لتآكل الغضاريف المبطنة للمفاصل.

ويفيد الخبراء أن هناك ثلاثة مشروبات تخفف آلالام الناجمة عن التهابات المفاصل المختلفة وتمنحك راحة على الفور وهم:

القهوة:

هناك بعض الأبحاث التي تٌشير لأهمية مشروب القهوة في القضاء على أعراض مرض النقرس وتحتوي القهوة على مضادات للأكسدة مثل مادة البوليفينول التي تقضي على التهابات الجسم ووفقاً لما صرحت به مؤسسة التهابات المفاصل الخيرية الأميركية فإن يجب تناول القهوة بإعتدال للإستفاده من فوائدها وألا تتجاوز الكمية اليومية من فنجان لأثنين فقط.

كما تحذر المؤسسة ايضاً من كمية الكافيين التي يمكن الحصول عليها من أي مشروبات أخرى ويجب توخي الحذر من تناول الاسبريسو أو القهوة التي تحتوي على الكريمات والمواد المبيضة لاحتوائها على سعرات حرارية ومعدلات سكر مرتفعة للغاية.

عصائر الفاكهة:

لدى مرضى التهابات المفاصل إختيارات متعددة من عصائر الفاكهة مثل البرتقال والجزر والطماطم والأناناس لأحتوائهم على نسب عالية من فيتامين سي والمفيد في حالة التهاب المفاصل لأنه يعمل على تعزيز نسبة الكولاجين في الجسم وهو العنصر الرئيسي المكون للعظام والمفاصل وهناك عصير الكرز الذي له أهمية كبيرة في تقليل الآلام الناجمة عن مرض هشاشة العظام.

الماء:

صرحت مؤسسة التهابات المفاصل الأمريكية أن الماء هو المشروب السحرى لمرض التهابات المفاصل بأشكاله المتعددة والمتنوعة لأن حصول الجسم على حاجته من الماء يقيه من الإلتهابات ويطرد السموم العالقة بداخله وتناول معدلات ماء مناسبة بشكل يومي يعمل على تعزيز قوة المفاصل ومنع الإصابة بالنقرس.

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