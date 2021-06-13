استعدي للإجابة على هذه الأسئلة في مقابلة العمل الثانية

بعد إرسال سيرة ذاتية المصقولة والوثائق اللازمة وتخطي جولة المقابلات الأولى، تأتي جولة المقابلات الثانية و التي غالبا ما تشمل استدعاء المتقدمين الذين لديهم فرصة فعلا في الحصول على الوظيفة، ولكن عليكِ الاستعداد لهذه المقابلة جيدا لأنها ما يفصل بينك وبين الوظيفة، ولذلك جلبنا لكِ فيما يلي أبرز الأسئلة التي قد يطرحها عليكِ المحاور:

كلميني عن نفسك

ركزي اجابتك على الشركة وما تعلمته من المقابلات السابقة عن الدور الذي ستلعبينه إذا حصلت على الوظيفة، ويمكنك التحدث عن الأمور التي تعملين عليها الآن أو متحمسة لها، الامر الذي سيسمح لكِ بإبراز خبراتك أو مهاراتك المرتبطة، كما يمهد الطريق لتحدثك عن خططك المستقبلية.

ما الذي يجعلكِ مناسبة لهذا الدور؟

ركزي في كلامك على الحديث على مهاراتك المرتبطة بالاحتياجات الوظيفية التي علمت بها في المقابلة الأولى، واوضحي أنك تمتلكين المهارات المناسبة والأسلوب والحماس المناسب للمهمة.

كيف ستتعاملين مع التحدي الذي تواجهه الشركة الآن؟

تعمدي ذكر كافة التفاصيل عند الإجابة هذا السؤال حتى يدرك المحاور أنكِ مطلعة الامر جيدا وفكرت فيه مليا، فالفشل في الاجابة على هذا السؤال قد تؤدي لاستبعادك.

ما أسلوب الإدارة الأفضل بالنسبة لك؟

كوني صريحة وواضحة أنك لا تقبلي العمل لدى أي مدير يحبط نموك، ويمكنك ذكر امثلة في الشركة أو شركات أخر لأسلوب إدارة ناجح ويناسبك.

لماذا تركت وظيفتك السابقة أو لماذا تودين ترك وظيفتك الحالية؟

كوني صريحة وتجنبي السلبية واحرصي على بقاء اجاباتك حيادية دون انتقاد المدير أو الزملاء في العمل السابق، وركزي على ما يمكن أن تقدمه الوظيفة الجديدة ولم يكن ممكنا في الوظيفة السابقة.

ما أهدافك على المدى القصير والبعيد؟

حاولي تحديد أهداف قصيرة المدة متوافقة مع الوظيفة الجديدة، واتركي الأهداف بعيدة المدى غامضة بعد الشيء.

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هل من الآمن تناول الحمص للأشخاص المصابين بالنقرس؟

لهذه الأسباب عليكِ اعتماد روتين نهاري ومسائي للعناية ببشرتك