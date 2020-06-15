استلهمي مكياجك من ميغان ماركل

ميغان ماركل واسمها: راشيل ميغان ماركل‏؛ ولدت في شهر أغسطس من عام 1981 هي ممثلة أمريكية سابقة . منذ عام 2011 وماركل تُجسد شخصية رايتشل زين في السلسلة الدرامية سوتس، كما أنها معروفة بدور العميل الخاص ايمي جيسوب في فيلم الخيال العلمي فرينج، وكانت قد عملت سابقًا لحسابهم الخاص فن الخط.

كانت ماركل على علاقة مع الأمير هاري منذ حزيران 2016. وقد أعلن الثنائي عن العلاقة التي تجمع بينهما في نوفمبر 2017 حيث أقاما حفل الخطوبة في نفس اليوم، كما أفصحا أنهما ينويان الزواج بحلول فصل ربيع عام 2018. وبعد حفل الخطوبة؛ أعلنت ماركل أنه أنها تعتزم اعتزال التمثيل مباشرة بعد حفل زفافها، كما أعربت أنها ستحاول تكريس وقتها لعائلتها ولأعمالها الإنسانية.

تزوجت من الأمير هاري في 19 مايو 2018. رزقت ميجان ماركل دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير هاري بطفل ذكر في مايو 2019 ، تم تسميته ارتشي ماونتباتن ويندسور.

في 2020 وبعد تخليها وزوجها الأمير هاري عن مهامهما الملكية، أعلنت أن أول عمل سينمائي تشارك فيه سيكون متاحًا في أبريل 2020، وهو دور تعليق صوتي في الفيلم الوثائقي (الفيل)، من إنتاج شركة ديزني.

ونقلاً عن "موقع حلوة" تعتبر ميغان من أيقونات الجمال والموضة، وفي هذا المقال نقدم لك خطوات عمل المكياج على طريقة ميغان ماركل:

1- نظفي بشرتك جيداً مستخدمة غسولاً ذات تركيبة مناسبة لنوعية بشرتك.

2- ابتعدي عن كريمات الأساس الثقيلة والسميكة، إكتفي بترطيب بشرتك .

3- ضعي الكونسيلر المناسب للون بشرتك من أجل إخفاء الهالات السوداء والشوائب في حال وجودها.

4- قومي بتمشيط حاجبيك وملء الفراغات بطريقة طبيعية مستخدمة القلم الخاص بلون المناسب للون شعرك.

5- اختاري ظلال عيون باللون البني أو البرونزي المات .

6- استخدمي الماسكارا السوداء، استخدمي الرموش الإصطناعية إذا كنت صاحبة عينين صغيرتين ورموش خفيفة.

7- ضعي القليل من البلاشر المات بلونه البرونزي أو الترابي من الأسفل وحتّى الأعلى.

8- اختاري أحمر شفاه باللون النيود الحيادي والقريب منلون شفتيك وطبّقي القليل من الغلوس اللماع.

Deema Ajlani تطلق مجموعة ربيع وصيف 2020

أجمل تريندات الأحذية لعام 2020... موضة جديدة تظهر في كل مكان