Deema Ajlani تطلق مجموعة ربيع وصيف 2020

لطالما ارتبط فصل الصيف بالحيوية والحرية الإبداعية التي يمكن التعبير عنها من خلال لوحة ألوانٍ ساطعة، تتناغم بروعةٍ مع أقمشةٍ خفيفة ومنسدلة تعكس إطلالةً هادئة ومسترخية، تتماشى بشكلٍ مثالي مع الطقس في منطقتنا العربية، وهذا تماماً ما تقدمه مجموعة ربيع وصيف 2020 من علامة Deema Ajlani للمصممة السعودية الشهيرة المقيمة في البحرين ديمة عجلاني، فهي تجسد تلك الروح المثيرة التي يمتاز بها هذا الموسم، وتعبّر عنها من خلال تأثيراتٍ ثقافية ولونية وتراثية غنية، مستوحاة من القارة الأفريقية.

ونقلاً عن موقع حلوة، فالقصات المتطايرة والألوان الدافئة والمشعة تستحضر جوهر الحياة والطبيعة في تلك المنطقة، أما الخامات الفاخرة المزينة بالتطريز الدقيق والتفاصيل اللونية الجميلة فتعكس جمال المشهد البري والطبيعي الذي ينبض في قلب تلك القارة. كل قطعةٍ من المجموعة تحتفي بالجمال الطبيعي للأقمشة المصممة من خيوطٍ عضوية مثل الكتّان والقطن، أما القصات المميزة والطبعات الجذابة فهي مستوحاة من تراث القبائل الأفريقية الغني.

في هذه الأيام الصيفية المشمسة، تأتي مجموعة ربيع وصيف 2020 من Deema Ajlani في الوقت المثالي لتمنح السيدات إطلالة رائعة تحتفي بالحضارة والألوان والحرفية اليدوية، وهي عناصر أساسية في فلسفة العلامة. تأخذنا هذه التشكيلة برحلةٍ جميلة مستوحاة من قصص الماضي، تبرز فيها التفاصيل الفنية والحرفية المميزة واللمسات الناعمة التي تعطي كل سيدة أنيقة ما يكفي من الإلهام لابتكار إطلالاتٍ ساحرة هذا الموسم.

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